S Dinamom je osvojio šest naslova prvaka, a sada je Hajduku dao savjet: Ja bih to ovako....

Chago se u emisiji osvrnuo i na Hajduk.

'To je sigurno drugi najveći klub u Hrvatskoj. Poznajem dosta nogometaša koji su igrali i koji danas igraju u Hajduku. Znam da nije lako biti igrač Hajduka. Jer oni su stalno pod pritiskom. Naravno, to je zapravo i normalno. Ali on prvo moraju biti strpljivi. I da sam ja na njihovom mjestu, iako nisam niti mogu biti, ja bih rekao - idemo napraviti plan i za tri godine bit ćemo prvaci. I početi stvarati momčad, koja će za tri godine biti prvak. Jer oni svake godine govore 'moramo, moramo, moramo', a onda se to ne dogodi', poručio je 42-godišnji Chago, koji je s Dinamom osvojio šest naslova hrvatskog prvaka, četiri Kupa i jedan Superkup, a u Modrom je dresu odigrao 97 utakmica.