S Dinamom je osvojio šest naslova prvaka, a sada je Hajduku dao savjet: Ja bih to ovako....

11.10.2025 u 15:02

Mathias Chago (iza Luke Modrića) iz 2006. godine
Mathias Chago (iza Luke Modrića) iz 2006. godine Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
U novom izdanju emisije Sport nedjeljom, koje će se emitirati u programu MAXSporta 12. listopada od 11.25 sati, gost je bivši nogometaš Dinama, Kamerunac Mathias Chago, koji danas radi kao skaut te u Senegalu i Kamerunu prati razboj mladih nogometaša

Chago se u emisiji osvrnuo i na Hajduk.

'To je sigurno drugi najveći klub u Hrvatskoj. Poznajem dosta nogometaša koji su igrali i koji danas igraju u Hajduku. Znam da nije lako biti igrač Hajduka. Jer oni su stalno pod pritiskom. Naravno, to je zapravo i normalno. Ali on prvo moraju biti strpljivi. I da sam ja na njihovom mjestu, iako nisam niti mogu biti, ja bih rekao - idemo napraviti plan i za tri godine bit ćemo prvaci. I početi stvarati momčad, koja će za tri godine biti prvak. Jer oni svake godine govore 'moramo, moramo, moramo', a onda se to ne dogodi', poručio je 42-godišnji Chago, koji je s Dinamom osvojio šest naslova hrvatskog prvaka, četiri Kupa i jedan Superkup, a u Modrom je dresu odigrao 97 utakmica.

Mathias Chago dao savjet Hajduku Izvor: Društvene mreže / Autor: Sport nedjeljom

