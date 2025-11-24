'Garcia je tom izjavom nesvjesno bacio Livaju pod vlak'

Prva tema emisije bila je utakmica Rijeke i Hajduka, odnosno rekordna 5:0 pobjeda momčadi s Rujevice u Jadranskom derbiju.

Naravno, tražili su se razlozi lošijeg izdanja Garcijine ekipe, pravdalo se greške Hajdukovih mladih igrača Hodaka i Mlačića, pa i Šarlije, ali veliku je pozornost dobio i 'slučaj' trbuh, to jest Garcijina izjava da je Livaja odbio otići na zagrijavanje zbog bolova.

'Garcia je izjavom o Livaji otvorio taj problem, koji i dalje tinja, te se potencira kroz medije. Meni ulazak Marka Livaje na 4:0 u drugom poluvremenu nema smisla. Čak bi mi djelovalo ponižavajuće. Jedino što on može dobiti na Rujevici su salve zvižduka i uvrede. Nećeš preokrenuti utakmicu protiv Rijeke na Rujevici kada gubiš 4:0. Trebao je to bolje komunicirati. Imam dojam da ga je nesvjesno bacio pod vlak. I da je pokazao da postoji nerazumijevanje na valnoj dužini između trenera i najveće zvijezde momčadi i najboljeg igrača Hajduka. Zanima me kakva će biti dinamika tog odnosa i što će se događati do Varaždina. Sjetimo se da je svojevremeno i Gattuso bacio Perišića pred javnost', rekao je Ivan Ljubić, koji je bio i komentator na toj utakmici.