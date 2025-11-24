TOTALNI NOGOMET

'Garcia je tom izjavom nesvjesno bacio Livaju pod vlak'

S.Š.

24.11.2025 u 22:03

Marko Livaja
Marko Livaja Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot MAXSport
Bionic
Reading

I nakon 14. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige, u programu MAXSporta emitirana je emisija Totalni nogomet

Prva tema emisije bila je utakmica Rijeke i Hajduka, odnosno rekordna 5:0 pobjeda momčadi s Rujevice u Jadranskom derbiju.

Naravno, tražili su se razlozi lošijeg izdanja Garcijine ekipe, pravdalo se greške Hajdukovih mladih igrača Hodaka i Mlačića, pa i Šarlije, ali veliku je pozornost dobio i 'slučaj' trbuh, to jest Garcijina izjava da je Livaja odbio otići na zagrijavanje zbog bolova.

'Garcia je izjavom o Livaji otvorio taj problem, koji i dalje tinja, te se potencira kroz medije. Meni ulazak Marka Livaje na 4:0 u drugom poluvremenu nema smisla. Čak bi mi djelovalo ponižavajuće. Jedino što on može dobiti na Rujevici su salve zvižduka i uvrede. Nećeš preokrenuti utakmicu protiv Rijeke na Rujevici kada gubiš 4:0. Trebao je to bolje komunicirati. Imam dojam da ga je nesvjesno bacio pod vlak. I da je pokazao da postoji nerazumijevanje na valnoj dužini između trenera i najveće zvijezde momčadi i najboljeg igrača Hajduka. Zanima me kakva će biti dinamika tog odnosa i što će se događati do Varaždina. Sjetimo se da je svojevremeno i Gattuso bacio Perišića pred javnost', rekao je Ivan Ljubić, koji je bio i komentator na toj utakmici.

Ivan Ljubić o Gonzalu Garciji i Marku Livaji Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KOD SLAVENA BILIĆA

KOD SLAVENA BILIĆA

Modrić detaljno objasnio što se dogodilo s njim u Hajduku: 'Bio sam hajdukovac...'
TOTALNI NOGOMET

TOTALNI NOGOMET

'Garcia je tom izjavom nesvjesno bacio Livaju pod vlak'
PRIPREME ZA VARAŽDIN

PRIPREME ZA VARAŽDIN

Fotografije s treninga Hajduka jasno pokazuju u kakvom je stanju Marko Livaja

najpopularnije

Još vijesti