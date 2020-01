Francuzi razbili Srbe i ostavili ih na minus 14, Danci se namučili protiv Norvežana

Europsko rukometno prvenstvo počinje 9. siječnja, a reprezentacije ovog vikenda igraju pripremne utakmice. Najzanimljivije je bilo u Metzu na Gold Cupu gdje formu za Euro 'bruse' Francuzi, Danci, Norvežani i Srbi

Realno, Srbija protiv Francuza nije pokazala ništa, doživjeli su izabranici Nenada Peruničića težak poraz. Slavili su 'Les Expertsi' lako, na kraju je bilo 40:26. Srbija je zamrznuta na minus 14, a Francuze je predvodio neuništivi veteran, desno krilo Luc Abalo koji je zabio sedam golova, po šest su dodali Remili i Porte, dok je kod Srbije Ilić postigao četiri gola.

U drugom susretu Gold Cupa Danci su u napetoj završnici pobijedili neugodne Norvežane 28:26. Danci su na kraju imali više strpljenja i došli su do pobjede.

Imala je Norveška 24:24 na tri minute do kraja, ali do kraja je Danska ipak iskoristila igrača više na terenu i stigla do pobjede. Mikkel Hansen je kod Danske postigao osam golova, dok je kod Norveške najefikasniji bio Sander Sagosen s devet golova.

Portugal je izgubio od Španjolske 30:25. Portugalci su odigrali sjajno, dugo su bili u egalu sa favoriziranim Španjolcima, ali su na popustili u završnih 15 minuta i izgubili. Pedro Protela je s pet golova bio najefikasniji kod Portugalaca, a u redovima 'furije' Jorge Maqueda je zabio šest golova.

Hrvatska danas od 16.50 sati na Croatia Cupu u Poreču igra protiv BiH.

