Novi šok za Linu Červara uoči Europskog prvenstva; zbog ozljede otpao još jedan iz početne postave

Desni vanjski hrvatske rukometne reprezentacije, Luka Šebetić propustit će nadolazeće Europsko prvenstvo zbog obnovljene ozljede ramena te neophodne operacije...

'Jako mi je žao što se to dogodilo i neću igrati na Europskom prvenstvu. Prije sedam godina imao sam istu ozljedu. I vratio sam se. Ne sumnjam da ću to napraviti i sada. Klub mi je već dopustio da mogu napraviti operaciju u Zagrebu. Upravo su mi potvrdili da će se operacija obaviti u četvrtak. Nije se lako s tim pomiriti, ali tako je to u životu i sportu. Sasvim sigurno bit ću najveći navijač dečkima i nadati se da mogu otići do kraja', kazao je Luka Šebetić.

Zbog toga je Lino Červar pozvao Josipa Vekića kao još jednu opciju na desnoj strani napada. Sada su na toj poziciji trojica igrača Luka Stepančić, Ivan Martinović, i Josip Vekić, od kojih će vjerojatno dvojica naći svoje mjesto na konačnom popisu za Austriju.