Emotivni Lino Červar nahvalio igrače: Oni ovdje ne zarađuju novce, već dolaze iz ljubavi prema nacionalnom grbu

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar na konferenciji za medije održanoj u četvrtak zahvalio se Poreču, kao gradu sporta koji daje svoj doprinos i pomaže hrvatskom rukometu da ostane u svjetskom vrhu...

'Hrvatski rukomet, a posebno muška reprezentacija je od samostalnosti do danas donijela 21 medalju s velikih natjecanja između ostalo i dva olimpijska zlata, jedno svjetsko i dva srebra s Europskih prvenstava. Mi smo ponosni na to, ali i zahvalni svima, posebno gradovima poput Poreča koji nam pomažu da ostanemo u svjetskom vrhu i gdje se osjećamo kao kod kuće', kazao je Lino Červar dodavši kako je pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom jedna izuzetno izazovna godina.

'Europsko prvenstvo počinje uskoro, u travnju imamo olimpijske kvalifikacije, u lipnju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2021. godine i onda nadam se u srpnju Olimpijske igre. Nije to sve lako izdržati, organizirati, pripremiti. I zato ovi dečki koji su tu, zaslužuju da im se naklonimo do poda. Pazite, naši bundesligaši su igrali posljednji susret 29. prosinca, a već na Novu godinu su bili na raspolaganju reprezentaciji. Oni ovdje ne zarađuju novce, već dolaze iz ljubavi prema nacionalnom grbu. To mnogi često puta zaboravljaju', poručio je izbornik Červar.

Ustvrdivši kako je Grad Poreč imao odličnu turističku sezonu te kako je samo tijekom Božićnih i novogodišnjih blagdana zabilježen dolazak više od pet tisuća gostiju, porečki gradonačelnik Loris Peršurić izrazio je zadovoljstvo što je HRS prepoznao Poreč kao svoju stalnu bazu za pripreme uoči velikih natjecanja.

'Mi smo grad sporta, a rukomet postaje jedan od naših aduta i zaštitnih znakova. Siguran sam da ćemo znati opravdati ukazano nam povjerenje', poručio je Peršurić dodavši kako ga veseli činjenica što će Poreč tijekom vikenda biti domaćin turniru 'Croatia Cup' na kojemu ove godine uz Hrvatsku nastupaju reprezentacije BiH i Katra.