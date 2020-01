Srpski izbornik najavio Europsko prvenstvo u rukometu, a na Hrvatsku nije želio trošiti riječi

Europsko prvenstvo u rukometu počinje 9. siječnja, a Hrvatska prvi krug natjecanja igra u Grazu protiv Crne Gore (9. siječnja), Bjelorusije (11. siječnja) te Srbije (13. siječnja). Baš bi Srbi trebali biti najjači protivnik, a evo što o svemu kaže srpski izbornik Nenad Peruničić

'Do početka Europskog ćemo imati tri konkretna, ozbiljna treninga, pa ćemo ih pokušati maksimalno iskoristiti za neke stvari koje su nam izuzetno važne. Drago mi je što vidim ove momke da su spremni, orni za rad, ali znam da su umorni, to su ljudi koji imaju veliku želju, volju, karakter. Prisutna je ozbiljnost, odgovornost, dobra je to ekipa...', optimističan je Peruničić.

Posljednji 'glanc' uoči Eura Srbi će odraditi na jakom turniru u Parizu. Prvo igraju s Francuzima...

'Insistirao sam na tome da imamo jake pripremne utakmice. Ne samo zbog protivnika, već zbog autoriteta, poštovanja. U Francusku idemo parirati svakome i da pokažemo da možemo igrati protiv svih. Želio bih i odraditi zajednički trening s Francuzima, mislim da bi nam to mnogo pomoglo', otkrio je srpski izbornik, a potom i najavio protivnike u skupini na Europskom prvenstvu.