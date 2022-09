[FOTO] Za samo četiri minute 'vatreni' su u Beču slomili neugodne Austrijance i izborili završni turnir Lige nacija

Hrvatski nogometaši plasirali su se na Final Four Lige nacija nakon što su u Beču svladali Austriju 3:1 te su ostali na vrhu ljestvice skupine 1 bez obzira na to što je Danska 2:0 pobijedila Francusku

Do kraja poluvremena Austrija je dominirala i potpuno vladala posjedom na terenu, a u 44. minuti i propustila novu odličnu šansu. Sam je pred hrvatski gol izbio Arnautović , najbolji austrijski strijelac. Bio je malo iskosa, no dobro je pucao. Još bolje je reagirao hrvatski golman Livaković te rukom zaustavio sigurno vodstvo Austrijanaca.

Do kraja susreta Austrija više nije mogla ništa, bila je slomljena, dok je Hrvatska mogla i s većom razlikom napustiti Beč. No, ostalo je 3:1, sasvim dovoljno za prvo mjesto i plasman na Final Four koji će se odigrati iduće godine od 14. do 18. lipnja. Uz Hrvatsku plasman je osigurala Nizozemska, a za preostala dva mjesta se bore Mađarska i Italija, odnosno, Portugal i Španjolska. Hrvatska je po prvi puta u povijesti osigurala završni turnir Lige nacija.

Natjecanje u skupini 1 elitne Lige nacija Hrvatska je završila s četiri pobjede u nizu i ukupno 13 bodova. Danska je skupila 12, a Francuska pet. Posljednja Austrija se s četiri boda seli u Ligu B.

Liga A, skupina A, 6. kolo:

AUSTRIJA - HRVATSKA 1:3

Strijelci: 0:1 Modrić (6.), 1:1 Baumgartner (9.), 1:2 Livaja (69.), 1:3 Lovren (72.)

Ernst Happel stadion. Sudac: Artur Soares Dias (Portugal), Gledatelja: 45.700

AUSTRIJA: Lindner - Trimmel (od 62. Lainer), Posch (od 62. Woeber), Danso, Alaba - Baumgartner (od 82. Schmid), Seiwald, X.Schlager, Sabitzer - Arnautović (od 62. Saračević), Gregoritsch (od 82. Onisiwo).

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Lovren, Gvardiol, Barišić (od 62. Sosa) - Modrić, Brozović (od 17. Majer), Kovačić (od 84. Kramarić) - Vlašić (od 84. Pašalić), Budimir (od 62. Livaja), Perišić.

Žuti kartoni: Sabitzer, Posch (Austrija), Perišić, Lovren (Hrvatska)