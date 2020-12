[FOTO] Real u madridskom derbiju posve zasjenio Atletico, a kada su 'kraljevi' toliko nadmoćni onda znate i kako je odigrao Luka Modrić

Madridski derbi odigran u subotu na stadionu Alfredo di Stefano završio je pobjedom Reala od 2:0 (1:0), a to je bio prvi ovosezonski poraz Atletica, i dalje vodeće momčadi španjolske La Lige.

Aktualni španjolski prvak je poveo u 15. minuti, kad je nakon Kroosova udarca iz kuta Casemiro udarcem glavom svladao vratara Atletica Jana Oblaka . Za drugi pogodak trebalo je čekati do 63. minute, a lopta je opet završila iza leđa nesretnog Slovenca.

U utakmici odigranoj u ranijem terminu nogometaši Seville slavili su sa 1:0 (0:0) na gostovanju kod Getafea. Jedini pogodak postigao je domaći branič Xabier Etxeita koji je u 81. minuti reagirao poput centarfora Seville i nakon ubačaja Susa glavom neobranjivo poslao loptu u mrežu.

Ivan Rakitić je bio u početnoj postavi Andalužana, a trener Julen Lopetegui povukao ga je iz igre u 65. minuti.

Valencia i Athletic Bilbao su odigrali 2:2 u prvoj utakmici subotnjeg programa. Soler je iz kaznenog udarca u 26. minuti donio vodstvo Valenciji. Athletic je preokretom u drugom poluvremenu došao do vodstva golovima Villalibrea (55) i Raula Garcije (79-11m). No, Valencia je do boda došla zahvaljujući Valleju koji je u 83. minuti pogodio za 2:2.

Za nogometaše Huesce 13. kolo španjolskog prvenstva bilo je sretno, jer su na svom stadionu ostvarili prvu pobjedu u ovoj sezoni svladavši Alaves sa 1:0 (0:0). Pogodak vrijedan tri boda i pomaka sa začelja na ljestvici postigao je Ontiveros u 66. minuti.

Huesca je sada izjednačena po broju bodova s Osasunom i Levanteom, ali ima jednu, odnosno dvije utakmice više odigrane od svojih najbližih susjeda na ljestvici.