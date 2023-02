[FOTO] I to se dogodilo! Srušen je svjetski rekord legendarne Jarmile Kratohvilove star 41 godinu, svi se dive mladoj Femke Bol

Nizozemska atletičarka Femke Bol srušila je na nizozemskom državnom prvenstvu svjetski dvoranski rekord na 400 metara star skoro 41 godinu

Naime, do ove nedjelje kao aktualni svjetski rekord stajalo je vrijeme 49.59 od legendarne Čehinje Jarmile Kratohvilove koja je taj rezultat ostvarila 7. ožujka 1982. godine. No, to više nije najbolje vrijeme svih vremena. Mlada, 22-godišnja Nizozemka je vrijeme spustila na 49.26.