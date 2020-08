[FOTO] Dramatičan završetak utrke Formule 1 na Silverstoneu: S probušenom gumom Lewis Hamilton dojurio je do nove pobjede

Britanac Lewis Hamilton ostvario je novu, treću ovosezonsku pobjedu u Svjetskom prvenstvu Formule 1, on je slavio u utrci za Veliku nagradu Velike Britanije iako mu se u posljednjem krugu probušila prednja lijeva guma...

Lewis Hamilton je vodio od početka do kraja četvrte utrke sezone koja nije nudila nikakva uzbuđenja sve do 50. od 52 predviđena kruga.

Tada se u 50. krugu Hamiltonovom momčadskom kolegi Fincu Valtteriju Bottasu (Mercedes), koji je bio drugi od starta do tog trenutka, probušila prednja lijeva guma. On je do ulaska u boks imao više od pola kruga te je zbog toga i skretanja u boks pao s druge na 11. poziciju te je ostao bez bodova.