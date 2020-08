Otkriveno kako je Dinamo ostao bez sedam milijuna eura; sve je bilo dogovoreno, a onda...

Na Maksimiru su već odavno odlučili kako su doslovno svi igrači Dinama na prodaju. Jedini je to način da klub preživi ova teška vremena i napuni blagajnu, ali dojam je kako 'modri' nisu baš dobro počeli ovaj prijelazni rok

No, Sportske novosti tvrde kako je ovaj transfer unaprijed propao jer se Moro premišljao i u stvari baš i nije previše zagrijan za odlazak u Kijev u ovom trenutku. Bez obzira na to što je tamo sada i Ognjen Vukojević kao prvi pomoćnik trenera Lucescua .

Realno, Nikola Moro vrijedi puno više od ponuđenih sedam milijuna, jedan je od igrača oko kojih Dinamo želi graditi momčad za sezone koje dolaze. No, nije kijevski Dinamo jedni koji je zainteresiran. Tu je navodno i ponuda koja je stigla iz Šahtara, a za njega su se ozbiljno raspitivali neki talijanski klubovi.

Moro s Dinamom ima ugovor do siječnja 2025. godine i sigurno je da na Maksimiru očekuju puno bolju ponudu. Neće ga pustiti za manje od 10 milijuna eura, to je u stvari i neka početna cifra za ozbiljne pregovore. Moro je do sada odigrao 114 utakmica za Dinamo u svim natjecanjima, zabio je 10 golova uz osam asistencija, no najbolje se partije od njega tek očekuju.