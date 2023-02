[FOTO] Arsenalu super važan trijumf kod Leicestera; Southampton bez pomoći Hrvata poražen u derbiju začelja

Nogometaši Arsenala ostvarili su minimalnu, ali važnu pobjedu 1:0 na gostovanju kod Leicester Cityja, koja je 'Topnicima' donijela pet bodova prednosti pred Manchester Cityjem u borbi za naslov prvaka

Pobjedama su se iz 'crvenog područja'izvukli West Ham i Leeds United, a u nju su upali Everton i Bournemouth, uz Southampton koji se učvrstio na dnu porazom (0:1) u Leedsu. Firpo je u 77. minuti postigao pogodak koji je Leedsu donio petu pobjedu u ovoj sezoni i doveo ga do 22 boda. Jedan manje imaju Everton i Bournemouth, a Southampton je na 18.

Everton je na svom Goodison Parku poražen od Aston Ville sa 2:0. Momčad Unaija Emeryja je tako prekinula niz od tri poraza, a pogotke su postigli Watkins iz kaznenog udarca (63) i Buendia (81). Villa je s 31 bodom ostala na 11. mjestu, a bodovno se izjednačila s Chelseajem.

U dvoboju West Hama i Nottingham Foresta do 70. minute nije bilo pogodaka, a onda je u 15 minuta domaća momčad čak četiri puta zatresla mrežu. Dvaput je to učinio Danny Ings (70, 72), a po jednom Declan Rice (78) i Michail Antonio (85). West Ham je tako prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede i sa 23 boda došao do 16. pozicije. Nottingham je na 13. mjestu sa dva boda više.