Filip Hrgović pred novim izazovom: 'Pozivam sve Hrvate da me podrže i budu dio moga putovanja, a njega mi više ne spominjite'

Ponajbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović (12-0-0, 10 KO) odradit će u petak u Klagenfurtu svoju 13. profesionalnu borbu u karijeri te prvu ovogodišnju nakon što su ga brojni planirani protivnici odbijali i otkazivali

'Tako je da. Pritisak je na meni. Ja sam boksač koji je bolje rangiran, koji je bliže vrhu i on stvarno nema šta izgubiti. Vjerujem da će krenuti jako i pokušati iznenaditi. Na meni je da iskontroliram borbu i da ga smirim te da uzmem pobjedu i nastavim ka svom cilju, a to je svjetska titula', rekao je Hrgović, a prenosi Fight Site .

Klagenfurt i općenito Austrija blizu su Hrvatske, kao i Njemačke u kojoj također živi puno Hrvata. 'El Animal' se zato nada velikoj potpori svojih navijača.

'Očekujem izvrsnu podršku i ovim putem pozivam sve Hrvate, ali i iz Austrije i Njemačke da me dođu podržati. Ovo je sjajna prilika za sve Hrvate da me podrže uživo i da budu dio mog putovanja.'

Puno je prašine podigla nedavna konferencija za medije na kojoj je Željko Mavrović izazvao Alena Babića. 'Savageu' je navodno službeno ponuđen meč protiv Mavrovića, a Hrgović je jasan bio u vezi pitanja koja se dotiču potencijalne borbe između njega i Alena Babića.

'Ja mislim da nemamo više šta pričat o borbi mene i Babića dok on ne riješi stvari sa Željkom. To je borba koja se treba dogoditi i dok se to ne dogodi, nemojte me više pitati za Babića', rekao je Hrgović za kraj.