Ferrari mora iskoristiti dvije velike šanse dotući Red Bull i zadržati ga iza sebe

U borbi za titulu viceprvaka u poretku konstruktora ključne bi mogle biti utrke u Spa i Monzi koje slijede, u kojima Ferrari mora povećati razliku u odnosu na Red Bull nakon što su 'bikovi' djelovali bolji i brži na utrkama u Hockenheimu i Budimpešti…

Međutim, borba ga ipak čeka i to za titulu viceprvaka. Naime, Red Bull na krilima Maxa Verstappena opasno prijeti iz pozadine, a samo zahvaljujući očajnim nastupima Pierrea Gaslyja i dalje zaostaje 44 boda, no to se može u par utrka promijeniti.