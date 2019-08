Ogorčeni Poljaci zbog Kubice silno zamrzili jednog od najvećih talenata Formule 1

George Russell požalio se na poruke pune mržnje koje dobiva od poljskih navijača Roberta Kubice, uvjerenih da Williams preferira Britanca koji s lakoćom pobjeđuje timskog kolegu…

Iako je na kraju Poljak završio ispred Russella u ukupnom poretku, zahvaljujući sretno osvojenom bodu na ludoj utrci u Hockenheimu, nije to realno stanje stvari, a veliki talent požalio se na veliku količinu mržnje koju prima od poljskih ljubitelja Formule 1, uvjerenih da mu Williams daje bolji bolid nego njihovom ljubimcu.

To može zahvaliti svojoj dominaciji u odnosu na timskog kolegu Roberta Kubicu kojeg je pobijedio u svih 12 kvalifikacija ove sezone, a i u većini utrka.

'Malo je bolno da su 50 posto komentara ispadi mržnje od poljskih navijača, dok me ostatak podržava. Doduše, najvažnije mi je što misle u Williamsu o meni, kao i u Mercedesu. No, želim i poštovanje izvana,' priznao je George Russell pa dodao:

'Nisam još naišao na nekog tko me ne poštuje, a da nije iz Poljske. No, prihvaćam ovu situaciju i nadam se da ću jednog dana imati jednako strastvene navijače kao i on.'