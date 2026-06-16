zlatna sprinterica

Fantastični Marino Bloudek još jednom oborio hrvatski rekord

I.Ž./Hina

16.06.2026 u 20:16

Marino Bloudek
Marino Bloudek Izvor: EPA / Autor: Lukasz Gagulski / EPA
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Hrvatski atletičar Marino Bloudek zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu 'Zlatna sprinterica' u Ostravi, a pritom je postavio novi hrvatski rekord u ovoj disciplini

Marino Bloudek je ciljem prošao u vremenu 2:15.40 minuta što je za 1.62 sekunde bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojega je postavio prije dvije gdine.

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Pobijedio je Australac Peter Bol s novim rekordom Oceanije od 2:15.13, dok je drugi ciljem prošao Nizozemac Samuel Chapple s 2:15.20.

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