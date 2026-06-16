borba za europu

Dinamo saznao moguće suparnike u 2. pretkolu Lige prvaka: Ždrijeb skriva nekoliko opasnih mina

I.Ž.

16.06.2026 u 19:41

Arber Hoxha, Josip Misić i Dion Drena Beljo NK Dinamo
Arber Hoxha, Josip Misić i Dion Drena Beljo NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
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Dinamo će u srijedu saznati ime prvog suparnika na europskom putu prema Ligi prvaka. Hrvatski prvak natjecanje otvara od 2. pretkola, a nakon ždrijeba prvog kruga kvalifikacija poznat je širi krug potencijalnih protivnika koji bi mogli stati na put Modrima

U Maksimiru za sada mogu biti zadovoljni jer među mogućim suparnicima nema europskih velikana, no nekoliko klubova svakako zaslužuje dodatni oprez.

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Među najzvučnijim imenima ističu se danski Aarhus, švicarski Thun i švedski Mjällby, klubovi koji izravno kreću od 2. pretkola i mogli bi predstavljati neugodan izazov već na startu europske sezone.

Mogući suparnici Dinama su i pobjednici nekoliko dvoboja prvog pretkola, među kojima se izdvajaju islandski Vikingur ili mađarski Gyor, bjeloruski Vitebsk ili rumunjska Universitatea Craiova, kao i azerbajdžanski Sabah kojeg vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas.

Posebno nepoželjan scenarij bio bi put u daleki Kazahstan, gdje Dinamo može dočekati Kairat iz Almatija ako kazahstanski prvak preskoči crnogorsku Sutjesku. Osim zahtjevnog suparnika, problem bi predstavljalo i dugo putovanje usred ljetnih priprema.

UEFA će prije samog ždrijeba podijeliti klubove u manje skupine, čime će se broj potencijalnih protivnika dodatno smanjiti. Dinamo tako s nestrpljenjem čeka rasplet koji će pokazati tko će biti prva prepreka na putu prema najelitnijem europskom klupskom natjecanju.

Utakmice 2. pretkola Lige prvaka igraju se već 21./22. i 28./29. srpnja.

Mogući protivnici Dinama u 2. pretkolu Lige prvaka:

  • pobjednik dvoboja Víkingur Reykjavík – ETO Gyor
  • pobjednik dvoboja Kairat – Sutjeska Nikšić
  • pobjednik dvoboja ML Vitebsk – Universitatea Craiova
  • pobjednik dvoboja Ararat-Armenia – Riga
  • pobjednik dvoboja KI Klaksvik – Atert Bissen
  • pobjednik dvoboja Flora Tallinn – Iberia 1999 Tbilisi
  • pobjednik dvoboja Tre Fiori – Larne
  • pobjednik dvoboja Petrocub Hincesti – Egnatia
  • pobjednik dvoboja Sabah – The New Saints
  • Aarhus
  • Thun
  • Mjällby

NOSITELJI

  • DINAMO ZAGREB, Slovan Bratislava, Lech Poznan, Celje, Omonia, Crvena zvezda, pobjednik Floriana - Shamrock Rovers, pobjednik Vardar - KuPS, Hapoel Be‘er Sheva, pobjednik Kauno Žalgiris - Drita, pobjednik Lincoln Red Imps - Inter Club d‘Escaldes, pobjednik Borac Banja Luka - Levski Sofija

NENOSITELJI

  • Pobjednik Víkingur Reykjavík - ETO Gyor, pobjednik Kairat - Sutjeska, pobjednik ML Vitebsk - Universitatea Craiova, pobjednik Ararat-Armenia - Riga, pobjednik KI Klaksvík - Atert Bissen, pobjednik Flora Tallinn - Iberia Tbilisi, pobjednik Tre Fiori - Larne, pobjednik Petrocub Hincesti - Egnatia, pobjednik Sabah - The New Saints, Aarhus, Thun, Mjällby

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Dinamo saznao moguće suparnike u 2. pretkolu Lige prvaka: Ždrijeb skriva nekoliko opasnih mina
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