Dinamo saznao moguće suparnike u 2. pretkolu Lige prvaka: Ždrijeb skriva nekoliko opasnih mina

U Maksimiru za sada mogu biti zadovoljni jer među mogućim suparnicima nema europskih velikana, no nekoliko klubova svakako zaslužuje dodatni oprez.

Među najzvučnijim imenima ističu se danski Aarhus, švicarski Thun i švedski Mjällby, klubovi koji izravno kreću od 2. pretkola i mogli bi predstavljati neugodan izazov već na startu europske sezone.

Mogući suparnici Dinama su i pobjednici nekoliko dvoboja prvog pretkola, među kojima se izdvajaju islandski Vikingur ili mađarski Gyor, bjeloruski Vitebsk ili rumunjska Universitatea Craiova, kao i azerbajdžanski Sabah kojeg vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas.

Posebno nepoželjan scenarij bio bi put u daleki Kazahstan, gdje Dinamo može dočekati Kairat iz Almatija ako kazahstanski prvak preskoči crnogorsku Sutjesku. Osim zahtjevnog suparnika, problem bi predstavljalo i dugo putovanje usred ljetnih priprema.

UEFA će prije samog ždrijeba podijeliti klubove u manje skupine, čime će se broj potencijalnih protivnika dodatno smanjiti. Dinamo tako s nestrpljenjem čeka rasplet koji će pokazati tko će biti prva prepreka na putu prema najelitnijem europskom klupskom natjecanju.

Utakmice 2. pretkola Lige prvaka igraju se već 21./22. i 28./29. srpnja.

Mogući protivnici Dinama u 2. pretkolu Lige prvaka:

pobjednik dvoboja Víkingur Reykjavík – ETO Gyor

pobjednik dvoboja Kairat – Sutjeska Nikšić

pobjednik dvoboja ML Vitebsk – Universitatea Craiova

pobjednik dvoboja Ararat-Armenia – Riga

pobjednik dvoboja KI Klaksvik – Atert Bissen

pobjednik dvoboja Flora Tallinn – Iberia 1999 Tbilisi

pobjednik dvoboja Tre Fiori – Larne

pobjednik dvoboja Petrocub Hincesti – Egnatia

pobjednik dvoboja Sabah – The New Saints

Aarhus

Thun

Mjällby

NOSITELJI

DINAMO ZAGREB, Slovan Bratislava, Lech Poznan, Celje, Omonia, Crvena zvezda, pobjednik Floriana - Shamrock Rovers, pobjednik Vardar - KuPS, Hapoel Be‘er Sheva, pobjednik Kauno Žalgiris - Drita, pobjednik Lincoln Red Imps - Inter Club d‘Escaldes, pobjednik Borac Banja Luka - Levski Sofija

NENOSITELJI