Fantastičan debi Gennara Gattusa; Italija razbila protivnika u borbi za SP

U petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Italija je na domaćem terenu svladala Estoniju s uvjerljivih 5:0. Premda su Gattusovi izabranici u prvom dijelu dominirali i stvorili niz prilika, mreža gostiju mirna je ostala sve do nastavka.

Talijani su u prvom poluvremenu imali čak 17 udaraca, 73 posto posjeda i pogodili stativu, no estonski vratar i malo sreće držali su rezultat 0:0. Najbliži pogotku bio je Mateo Retegui u 45. minuti, kada je nakon ubačaja Politana glavom zatresao vratnicu.

Proradila ofenziva u nastavku Sve se promijenilo nakon odmora. U 58. minuti Moise Kean glavom je zabio za vodstvo nakon ubačaja Federica Dimarca i prosljeđivanja lopte Reteguija. Upravo je Retegui u 69. minuti sam povećao prednost preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Samo dvije minute kasnije na scenu je stupio Giacomo Raspadori, koji je ostao sam u petercu i lakoćom pogodio za 3:0. Do kraja susreta Talijani nisu stajali – Retegui je u 89. minuti postigao svoj drugi gol, a u sudačkoj nadoknadi Alessandro Bastoni postavio je konačnih 5:0.