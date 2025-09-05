Evo kad i s kim Hrvatska igra do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Hrvatska je s 1:0 pobijedila Farske otoke i tako nastavila s pobjedama u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Hrvatska ima devet bodova, tri manje od vodeće Češke, ali i dvije utakmice manje.
Podsjetimo, prvoplasirana momčad iz kvalifikacijske skupine izborit će Svjetsko prvenstvo, a drugoplasirana ide u dodatne kvalifikacije.
Raspored Hrvatske u kvalifikacijama za SP:
8. rujna: Hrvatska - Crna Gora (Zagreb)
9. listopada: Češka - Hrvatska
12. listopada: Hrvatska - Gibraltar (Varaždin)
14. studenog: Hrvatska - Farski otoci (Rijeka)
17. studenog: Crna Gora - Hrvatska