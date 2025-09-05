BORBA ZA SP

Evo kad i s kim Hrvatska igra do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

A.H.

05.09.2025 u 22:38

Zlatko Dalić i Luka Modrić Hrvatska
Zlatko Dalić i Luka Modrić Hrvatska Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
Bionic
Reading

Hrvatska je s 1:0 pobijedila Farske otoke i tako nastavila s pobjedama u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska ima devet bodova, tri manje od vodeće Češke, ali i dvije utakmice manje.

Podsjetimo, prvoplasirana momčad iz kvalifikacijske skupine izborit će Svjetsko prvenstvo, a drugoplasirana ide u dodatne kvalifikacije.

Raspored Hrvatske u kvalifikacijama za SP:

8. rujna: Hrvatska - Crna Gora (Zagreb)

9. listopada: Češka - Hrvatska

12. listopada: Hrvatska - Gibraltar (Varaždin)

14. studenog: Hrvatska - Farski otoci (Rijeka)

17. studenog: Crna Gora - Hrvatska

Standings provided by Sofascore

tportal
kvalifikacije za sp

Kramarić donio Hrvatskoj treću pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Ne pamtimo kad je Dalić bio ovako ljutit nakon pobjede; evo što je sve rekao
Hrvatska korak bliže Svjetskom prvenstvu; evo kakva je sad situacija u skupini i što nam treba za plasman

