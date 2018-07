Evo što sve kaže 'nesretnik' koji je nakon bliskog susreta s Hrvatima postao hit na društvenim mrežama

Fotoreporter AFP-a Yuri Cortez, koji se našao usred slavlja i ispod radosne gomile hrvatskih nogometaša nakon pogotka Marija Mandžukića kojim je Hrvatska pobijedila Engleze i izborila nastup u finalu Svjetskog prvenstva, izjavio je kako će u finalu navijati za našu reprezentaciju, jer se sada 'osjeća blizak našim igračima'

'Prvo su bila četvorica, petorica ispred mene i počeo sam fotografirati. No, tada su odjednom nagrnuli i ostali, igrači s klupe, pa je pritisak na ogradu postao presnažan i svi su popadali, srušili me zajedno sa stolcem na kojem sam sjedio', opisao je Cortez događaje koji su prethodili onome što se zove 'profesionalna sreća'.

'Kad sam došao do zračne luke upalio mobitel mi je počeo neprestano zvoniti. Morao sam odložiti telefon dok sam se prijavljivao za let. Kad sam ga opet pogledao, imao sam stotine propuštenih poziva. Bilo je ljudi koji su me zvali po 10, 15 puta, a netko me nazvao više od 50 puta. Tada mi je postalo jasno da su se fotografije raširile društvenim mrežama.'

Cortez je pohvalio hrvatske nogometaša za ponašanje i reakciju prema njemu, nakon što su shvatili da se ispod njih našao i jedan 'uljez'.