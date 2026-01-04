užasne vijesti

Riječi BBC-jeva dopisnika izazvale zabrinutost oko stanja Joška Gvardiola

Joško Gvardiol je u 51. minuti utakmice protiv Chelseaja morao napustiti teren zbog ozljede.

Prema prvim informacijama iz engleskih medija, hrvatski branič osjetio je probleme s nogom, najvjerojatnije u području gležnja, te je teren napustio uz pomoć liječničke službe Manchester Cityja. Trenutačno nema službene potvrde o težini ozljede, a detaljnije informacije očekuju se nakon dodatnih liječničkih pregleda.

Situaciju na terenu dodatno je zabrinjavajućom opisao John Murray, komentator BBC Radija 5 Live: ‘Gvardiol se zaista muči s hodanjem, jako šepa uz aut-liniju. To ne izgleda nimalo dobro.’

Sažeci Hrvatske nogometne lige

