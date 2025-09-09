Evo što je rekao Harry Kane nakon što je Engleska pregazila Srbiju u Beogradu

Kapetan engleske reprezentacije Harry Kane bio je zadovoljan nakon uvjerljive pobjede nad Srbijom 5:0 na Marakani.

‘Znali smo da će biti teška utakmica. Možda je izgledalo lako, ali nije bilo lako. Iskoristili smo svoje prilike i odigrali fantastičnu utakmicu’, rekao je Kane.

Istaknuo je i da reprezentacija prolazi kroz promjene: ‘Imamo novog izbornika i nove ideje, moramo nastaviti s dobrim igrama. U ekipi je puno novih igrača i pokazali su da imamo mnogo talenata. Budućnost je svijetla i idemo u pravom smjeru.’

Kane je objasnio i dio taktike kojom su slomili Srbiju: ‘Imali smo zadatak pritiskati njihovog vratara s loptom. Igrali smo između linija, dominirali u svim segmentima igre i ovo je bila lijepa večer u Beogradu.’

Engleska je ovom pobjedom zadržala stopostotni učinak – svih 15 bodova u pet odigranih utakmica – te se dodatno približila plasmanu na Svjetsko prvenstvo.