Srbija se crveni nakon najtežeg poraza, a Marakanom je odzvanjalo...

S.Š.

09.09.2025 u 23:09

Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine – Engleska je u Beogradu slavila s uvjerljivih 5:0. To je ujedno i najuvjerljiviji domaći poraz Srbije otkako nastupa kao samostalna država.

Do sada je najteži poraz na domaćem terenu bio onaj protiv Belgije 2012., kada je završilo 0:3. Englezi su sada nadmašili taj rezultat i ponizili momčad Dragana Stojkovića. S ukupnog aspekta, jedini ovako težak poraz bio je 2019. protiv Ukrajine (0:5), ali tada je Srbija igrala u gostima.

Pred 40 tisuća navijača na Marakani atmosfera je brzo postala mučna – nakon posljednjeg sučeva zvižduka tribinama se orilo: ‘Piksi, odlazi!’

Srbija se držala prvih pola sata uz izrazito defanzivnu igru, no sve se raspalo u samo tri minute. Englezi su pojačali ritam i u 33. minuti poveli. Nakon kornera koji je izveo Declan Rice, Harry Kane glavom je matirao Đorđa Petrovića.

Samo dvije minute kasnije, Noni Madueke je nakon sjajne akcije izašao sam pred vratara i mirno pogodio za 0:2.

U 52. je Konsa povećao na 3-0, a po domaćina se sve raspalo u 72. minuti kada je Milenković zaradio isključenje. Do kraja su još zabijali Guehi u 75. i Rashford iz jedanaesterca u 90. za velikih 5:0.

Nakon tog šoka Srbija se više nije uspjela oporaviti – Englezi su dominirali do kraja i došli do povijesno uvjerljive pobjede.

