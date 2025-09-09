Srbija se crveni nakon najtežeg poraza, a Marakanom je odzvanjalo...

Do sada je najteži poraz na domaćem terenu bio onaj protiv Belgije 2012., kada je završilo 0:3. Englezi su sada nadmašili taj rezultat i ponizili momčad Dragana Stojkovića. S ukupnog aspekta, jedini ovako težak poraz bio je 2019. protiv Ukrajine (0:5), ali tada je Srbija igrala u gostima.

Pred 40 tisuća navijača na Marakani atmosfera je brzo postala mučna – nakon posljednjeg sučeva zvižduka tribinama se orilo: ‘Piksi, odlazi!’

Poslušajte OVDJE!

Srbija se držala prvih pola sata uz izrazito defanzivnu igru, no sve se raspalo u samo tri minute. Englezi su pojačali ritam i u 33. minuti poveli. Nakon kornera koji je izveo Declan Rice, Harry Kane glavom je matirao Đorđa Petrovića.