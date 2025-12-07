zabio je i gol

Evo što Englezi pišu nakon fenomenalne utakmice Joška Gvardiola

S.Č.

07.12.2025 u 00:18

Joško Gvardiol
Joško Gvardiol Izvor: Profimedia / Autor: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Manchester City rutinski je svladao Sunderland 3:0 u 15. kolu Premier lige, a drugi pogodak za aktualnog prvaka zabio je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.

Bio je to još jedan jako dobar nastup hrvatskog braniča, a engleski novinari istaknuli su kako je Gvardiol već postao važan dio Guardiolina sustava – i prema naprijed i u obrani.

vezane vijesti

City je ovim slavljem ostao u vrhu ljestvice, a fantastična igra hrvatskog reprezentativca u oba smjera privukla je pozornost otočkih komentatora.

U utakmici u kojoj su Guardiolini braniči više puta dolazili u završnicu, upravo je Gvardiol donio najvažniji trenutak u prvom dijelu. Nakon kornera sjajno je skočio i glavom povisio vodstvo, pokazujući ono što trener Cityja od njega traži sve češće – agresivnost i opasnost na prekidima.

U engleskim medijima ističu se tri stvari: pravovremen izlazak u duel, mirna izgradnja napada i odlučnost u završnici.

'Dobro realiziran prekid i važan pogodak, iako je ubrzo dobio žuti karton zbog oštrijeg starta', piše Manchester Evening News, koji je Gvardiolu dao ocjenu 7.

Istu ocjenu dao je i Goal: Mudro postavljanje u obrani, pravovremene reakcije i odlična kretnja kod gola. U prvom dijelu asistirao je Haalandu, a zatim zabio vrlo precizno', pišu Englezi, a Sofascore je hrvatskom braniču dao čak 8,2.

Engleski komentatori nakon utakmice istaknuli su kako se City nakon nekoliko nervoznih kola ponovno stabilizirao, a Gvardiol je pritom odigrao 'odraslu' utakmicu. Ističu se njegova sigurnost u pasu, ali i sposobnost da bude opasan u zadnjoj trećini terena, što je Guardioli posljednjih tjedana iznimno važno.

Gvardiol vs Sunderland
Gvardiol vs Sunderland Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPOVI NAKON DERBIJA

REPOVI NAKON DERBIJA

Sudački ekspert u čudu zbog odluke pomoćnog suca, pa poslao poruku Ivanu Bebeku
zabio je i gol

zabio je i gol

Evo što Englezi pišu nakon fenomenalne utakmice Joška Gvardiola
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Legendarni Šurjak komentirao jednu sudačku odluku, bakljadu Torcide i Livaju: Očito je da...

najpopularnije

Još vijesti