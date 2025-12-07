Evo što Englezi pišu nakon fenomenalne utakmice Joška Gvardiola

Bio je to još jedan jako dobar nastup hrvatskog braniča, a engleski novinari istaknuli su kako je Gvardiol već postao važan dio Guardiolina sustava – i prema naprijed i u obrani.

City je ovim slavljem ostao u vrhu ljestvice, a fantastična igra hrvatskog reprezentativca u oba smjera privukla je pozornost otočkih komentatora.

U utakmici u kojoj su Guardiolini braniči više puta dolazili u završnicu, upravo je Gvardiol donio najvažniji trenutak u prvom dijelu. Nakon kornera sjajno je skočio i glavom povisio vodstvo, pokazujući ono što trener Cityja od njega traži sve češće – agresivnost i opasnost na prekidima.

U engleskim medijima ističu se tri stvari: pravovremen izlazak u duel, mirna izgradnja napada i odlučnost u završnici.

'Dobro realiziran prekid i važan pogodak, iako je ubrzo dobio žuti karton zbog oštrijeg starta', piše Manchester Evening News, koji je Gvardiolu dao ocjenu 7.

Istu ocjenu dao je i Goal: Mudro postavljanje u obrani, pravovremene reakcije i odlična kretnja kod gola. U prvom dijelu asistirao je Haalandu, a zatim zabio vrlo precizno', pišu Englezi, a Sofascore je hrvatskom braniču dao čak 8,2.

Engleski komentatori nakon utakmice istaknuli su kako se City nakon nekoliko nervoznih kola ponovno stabilizirao, a Gvardiol je pritom odigrao 'odraslu' utakmicu. Ističu se njegova sigurnost u pasu, ali i sposobnost da bude opasan u zadnjoj trećini terena, što je Guardioli posljednjih tjedana iznimno važno.