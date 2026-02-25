Evo koliko je senzacionalni Bodo/Glimt zaradio u ovoj sezoni Lige prvaka

U play-offu za osminu finala izbacio je milanski Inter - aktualnog europskog doprvaka - i to pobjedom 2:1 na San Siru te ukupnih 5:2.

Klub iz gradića s krajnjeg sjevera Norveške, koji je ove sezone već šokirao Atlético Madrid i Manchester City, još je jednom priredio podvig o kojem bruji nogometna Europa. Ono što se donedavno činilo kao romantična priča autsajdera, sada je ozbiljna europska avantura.

Osmina finala Lige prvaka tako će se igrati i 200 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga - u malom ribarskom gradu Bodøu. Stadion kapaciteta tek 8.000 mjesta postao je pozornica najveće norveške nogometne senzacije. Bodø/Glimt više nije samo simpatičan izletnik - postao je pravi europski faktor.

Senzacija Lige prvaka puni blagajnu

Izbacivanjem Intera izborio je plasman među 16 najboljih, gdje će igrati protiv Manchester Cityja - kojeg je već svladao u ligaškoj fazi - ili lisabonskog Sportinga. Protivnika će doznati u petak.

Bez obzira na ishod osmine finala, Bodø/Glimt je već osigurao najmanje 11 milijuna eura nagrade za ulazak među 16. Time je dodatno podebljao ionako impresivnu zaradu.

Ukupno je ove sezone od Lige prvaka inkasirao oko 51 milijun eura. Oko 40 milijuna pripalo mu je kroz plasman u ligašku fazu, ostvarene rezultate, klupski koeficijent i marketinšku vrijednost natjecanja. Svaki novi podvig donosi i novi financijski iskorak - a s obzirom na ono što su već pokazali, u Bodøu nitko više ne govori o čudu, nego o ambiciji.