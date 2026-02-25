NOVI SJAJAN NASTUP

Milan je šokantno izgubio od Parme, ali svi pričaju o tome što je napravio Modrić

25.02.2026 u 07:40

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Profimedia
Milan je proteklog vikenda doživio bolan poraz na San Siru.

Parma je slavila s minimalnih 0:1 i tako dodatno zakomplicirala situaciju Rossonerima u utrci za Scudetto. Dok su tribine ostale u nevjerici, Inter je iskoristio novi kiks gradskog rivala i sada ima velikih deset bodova prednosti na vrhu ljestvice.

Momčad Stefana Piolija još je donedavno držala korak s Interom, no u posljednja dva kola sve se promijenilo. Najprije je Milan odigrao tek neriješeno protiv Coma na svom stadionu, a potom je uslijedio i šok protiv Parme koja je odnijela puni plijen iz Milana.

U večeri u kojoj je gotovo sve pošlo po zlu za domaćine, Luka Modrić ponovno je bio svijetla točka. I s 40 godina na leđima hrvatski veznjak igra na razini koja prkosi vremenu i logici. Protiv Parme je još jednom demonstrirao svoju nogometnu inteligenciju, mirnoću i preciznost.

Podatak koji je zabilježen dovoljno govori o njegovoj partiji: Modrić je upisao čak 46 uspješnih dodavanja u posljednjoj trećini terena. Riječ je o rekordu jedne utakmice Serie A ove sezone, što dodatno naglašava koliko je njegov utjecaj na igru Milana i dalje ogroman.

U trenucima kada momčad posrće, Modrić pokazuje zašto ga na San Siru pod svaku cijenu žele zadržati i sljedeće sezone. Njegova kvaliteta, iskustvo i kontinuitet na vrhunskoj razini postali su jedan od ključnih aduta Milana, čak i u razdoblju rezultatske krize.

