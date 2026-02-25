veliki neuspjeh

Zvonimir Boban oštro komentirao poraz Intera; njegove će riječi odjeknuti Italijom

I.Ž.

25.02.2026 u 07:48

Zvonimir Boban
Zvonimir Boban Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI
Inter je doživio težak udarac, poraz 2:1 na San Siru od norveškog Bodo/Glimta u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka označio je kraj europske avanture za momčad koja je prošle sezone igrala finale

Šokantno ispadanje Intera iz Lige prvaka izazvalo je lavinu reakcija u Italiji, a među najglasnijima bio je Zvonimir Boban. Bivši hrvatski reprezentativac i analitičar Sky Sporta nije štedio riječi u ocjeni igre Nerazzurra.

Prema njegovu mišljenju, Interu je nedostajalo energije, odlučnosti i one natjecateljske ‘ludosti’ koja često čini razliku u europskim nokaut susretima. Boban je naglasio da su igrači djelovali presporo i nesigurno, bez potrebne agresivnosti i intenziteta protiv suparnika koji je, barem na papiru, znatno slabiji.

'Previše su spori i nesigurni u dodavanjima. Pa koliko puta Zielinski mora dotaknuti loptu prije nego je doda?! Ako si playmaker za igru na jedan-dva, to mora ići brže', rekao je Boban u analizi utakmice te dodao:

'U momčadi Intera očigledno nije bilo one 'ludosti' potrebne da se prođe dalje. Bodo je slabiji od Intera, ali igrači Intera nisu imali ono nešto više. To se jasno vidjelo na terenu.’

Posebno je istaknuo da je tek ulazak Bonnyja koji je u igru Itera unio određenu živost, dok ostatak momčadi nije uspio podići ritam na razinu potrebnu za preokret.

‘Ušao je Bonny i uspio nešto napraviti. No ostali igrači Intera jednostavno nisu djelovali kao da imaju taj potrebni intenzitet za nešto više...', zaključio je Boban.

Ispadanje od Bodo/Glimta za Inter predstavlja ozbiljan udarac ambicijama i reputaciji kluba koji je prošle sezone igrao finale Lige prvaka.

tportal
