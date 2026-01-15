POZNAT RASPORED

Evo kada Hrvatska igra utakmice drugog kruga Europskog prvenstva

N.M.

15.01.2026 u 22:00

Hrvatska vaterpolska reprezentacija
Hrvatska vaterpolska reprezentacija Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL
Hrvatska je u trećoj utakmici Europskog prvenstva u vaterpolu doživjela prvi poraz.

U beogradskoj Areni je s 11:10 bolja bila Grčka. U tvrdoj utakmici punoj žestoke borbe, Grčka je na kraju bila bolja za jedan gol te će u drugi krug s prvog mjesta prenijeti šest bodova. Barakude će pak u drugi krug s drugog mjesta te će prenijeti tri boda.

U drugom krugu, Hrvatska će snage odmjeriti s Italijom, Turskom i Rumunjskom. Već sada je jasno da su Turska i Rumunjska 'lakši' protivnici, dok će se s Italijom odlučivati o polufinalu.

Prvi dvoboj drugog kruga Hrvatska igra već za dva dana. 17. siječnja će Hrvatska igrati protiv Rumunjske, a predviđeni termin za sada je 20:30.

19. siječnja Hrvatsku čeka dvoboj s Turskom, a taj susret predviđen je za 18 sati. Ključan dvoboj koji će odlučiti o tome hoće li Hrvatska u borbu za medalje, trebao bi biti 21. siječnja u 20:30. Hrvatska će tada s Italijom odlučiti o putniku u polufinale.

Predviđeni raspored drugog kruga:

17. siječnja

15:30 Gruzija - Italija

18:00 Grčka - Turska

20:30 Hrvatska - Rumunjska

19. siječnja

15:30 Gruzija - Rumunjska

18:00 Hrvatska - Turska

20:30 Grčka - Italija

21. siječnja

15:30 Turska - Gruzija

18:00 Grčka - Rumunjska

20:30 Hrvatska - Italija

