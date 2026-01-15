Evo što je hrvatski izbornik rekao nakon poraza u nevjerojatnoj utakmici na Europskom prvenstvu

'Vjerojatno su Grci bili bolji na kraju za taj jedan gol. Što bih rekao, ne znam...', izjavio je hrvatski izbornik Ivica Tucak .

'U prvom poluvremenu nismo pogledali gol kako treba. Onda smo jurili rezultat, vratili se pa primili 2-3 gola na isteku napada. Ako je nešto dobro u ovome, onda je to poraz od samo jedan razlike. Još je sve o našim rukama. Žao mi je. Imali smo šanse na kraju. Trebali smo biti lucidniji, pametniji... Argyropoulosu svaka čast, njegovi golovi su nas ubili, presjekli. Vrhunski igrač, klasa i jedan od najboljih na svijetu. Mi nismo iskoristili svoje šanse.'

Hrvatskoj će trebati sve pobjede do kraja drugog kruga za polufinale. Suparnici su Italija, Rumunjska i Turska.

'Zadnju utakmicu igramo s Talijanima za prolazak. Glavu gore. Nema plakanja pa što dragi Bog da.'