Evo što je hrvatski izbornik rekao nakon poraza u nevjerojatnoj utakmici na Europskom prvenstvu

15.01.2026 u 21:59

Ivica Tucak
Ivica Tucak Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL
Hrvatska je u trećem kolu Europskog prvenstva izgubila 11:10 od Grčke.

'Vjerojatno su Grci bili bolji na kraju za taj jedan gol. Što bih rekao, ne znam...', izjavio je hrvatski izbornik Ivica Tucak.

'U prvom poluvremenu nismo pogledali gol kako treba. Onda smo jurili rezultat, vratili se pa primili 2-3 gola na isteku napada. Ako je nešto dobro u ovome, onda je to poraz od samo jedan razlike. Još je sve o našim rukama. Žao mi je. Imali smo šanse na kraju. Trebali smo biti lucidniji, pametniji... Argyropoulosu svaka čast, njegovi golovi su nas ubili, presjekli. Vrhunski igrač, klasa i jedan od najboljih na svijetu. Mi nismo iskoristili svoje šanse.'

Hrvatskoj će trebati sve pobjede do kraja drugog kruga za polufinale. Suparnici su Italija, Rumunjska i Turska.

'Zadnju utakmicu igramo s Talijanima za prolazak. Glavu gore. Nema plakanja pa što dragi Bog da.'

