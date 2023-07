Evo gdje gledati najveći hrvatski derbi; bolje otvaranje sezone ne može se zamisliti

'Tužan sam što se ovaj tjedan previše gubi energije na sve osim nogometa. Žao mi je, ja mogu reći da tu priču od mene nećete više vidjeti. Igrači moraju biti glavni akteri, Livaja, Petković, Krovinović... a ne suci. Ja ću se potruditi da nemamo više ovakav tjedan. Što se tiče Pajača ja ga znam šest mjeseci, koliko mi se čini dobro. Ne volim pratiti tko sudi, on bi trebao biti partner da bude dobra partija a da igrači dobro igraju. Nadam se d će biti dobro, ali mora imati i sreće, a s moje strane vjera da hoće', dodao je.

'Dinamo dominira 20 godina, ali i tome će jednom doći kraj. Mi smo uspjeli konkurirati,. Bili smo dobri, al pari, ali izgubili smo. Moramo biti bolji da bi takvog protivnika dobili. Svi imaju vrline i mane, da igraš na svoje vrline i sakrivaš mane. Znamo se jako dobro i kao momčadi i kao igrači, nema tajni, stvar je par detalja i dođemo do toga da u 90 minuta možeš dominirati, ali nogomet je kao boks, možeš biti pet minuta bolji i zabiti gol i dobiti iako te oni metu 85 minuta', gostujući trener Ivan Leko kojem prijeti kazna zbog ponašanja na utakmici Superkupa.

'On je starter u reprezentaciji, Marko je naš najbolji igrač koliko nam znači statusom, kvalitetom, golovima, asistima, mi smo sigurno jači nego bez njega. Mi imamo fokus da budemo bolji, a tko će igrati za njih nije bitno', iskreno je zaključio trener Hajduka Ivan Leko.'

Dinamo će vjerojatno igrati bez ozlijeđenog Ivanušeca, a Hajduku se vraća Livaja. Koliko to mijenja odnos snaga na stranu Hajduka?

Kako priče o odlascima igrača utječe na atmosferu u svlačionici?

'Na ponašanju i pristupu radu nisam primijetio da to utječe na njih, pohvalio sam ih i koristim priliku da to radim opet. Nije jednostavno, misli odlutaju, to što se događa nisu prazne priče i može poremetiti koncentraciju i puno starijim nogometašima, a kamoli ne malom Josipu i Luki. Ali motiv i želja su tu, žele pokazati najbolje od sebe, što je odlika pravih sportaša i ja ih podržavam. Ne možeš se dobro spremiti na gubitak toliko vrijednog igrača, nećemo sredstva koja ćemo dobiti za njih trošiti na igrače koji toliko vrijede. Čak i da možemo, ne bi se mogli tako brzo prilagoditi. Plan B je da budemo spremni reagirati, ako ništa drugo, kvalitetom igrača koje ćemo dovesti budemo tu negdje pa da igra i kvaliteta ne budu patile. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti', iskren je Bišćan.