Engleske legende pitali da li bi uzeli bod protiv Hrvatske, uslijedila je žestoka rasprava

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Hrvatska i Engleska sutra od 22 sata u Dallasu igraju susret 1. kola skupine L Svjetskog prvenstva.
Engleska je favorit protiv Hrvatske, favorit za osvajanje skupine te jedan od prva tri favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva.
Engleski navijači i mediji očekuju dug boravak njihove reprezentacije u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a reprezentacija bila je glavna tema podcasta The Overlap u kojem su bili Irac Roy Keane te bivši engleski reprezentativci Gary Neville i Ian Wright.
Keane ih je pitao bi li uzeli remi.
'Vjerojatno bih, ali ovisi kakav bi to remi bio, kako bismo igrali i kako bi reprezentacija izgledala', rekao je Wright, a onda mu je Neville upao u riječ:
'Bod bi bio dobro prihvaćen među stručnacima. Ne bismo sigurno skakali od sreće i ovisilo bi o tome kako bismo igrali, ali navijači sigurno ne bi bili sretni. Svakako mislim da bismo, zbog standarda koje je ova reprezentacija postavila, morali osvojiti prvo mjesto u skupini'.
'Zašto to misliš?', upitao ga je Wright što je malo naljutilo Nevillea:
'Iane, koji smo u svijetu, četvrti? Hrvatska je fantastična momčad i bilo bi jako kobno podcijeniti ih. Uostalom, pokazali su i protiv nas kakva su momčad, ali Engleska će biti na meti strašnih kritka ako ne osvoji prvo mjesto u skupini. Što se mene tiče, ja bih prihvatio drugo mjesto, ali bi u tom slučaju bilo krtika. To bi značilo da nismo dobili neke utakmice koje smo trebali', odgovorio je Neville.