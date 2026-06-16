Engleske legende pitali da li bi uzeli bod protiv Hrvatske, uslijedila je žestoka rasprava

Engleska je favorit protiv Hrvatske, favorit za osvajanje skupine te jedan od prva tri favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva.

Engleski navijači i mediji očekuju dug boravak njihove reprezentacije u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a reprezentacija bila je glavna tema podcasta The Overlap u kojem su bili Irac Roy Keane te bivši engleski reprezentativci Gary Neville i Ian Wright.

Keane ih je pitao bi li uzeli remi.

'Vjerojatno bih, ali ovisi kakav bi to remi bio, kako bismo igrali i kako bi reprezentacija izgledala', rekao je Wright, a onda mu je Neville upao u riječ: