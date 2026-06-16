Engleske legende pitali da li bi uzeli bod protiv Hrvatske, uslijedila je žestoka rasprava

uoči utakmice

Engleske legende pitali da li bi uzeli bod protiv Hrvatske, uslijedila je žestoka rasprava

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 16.06.2026 20:34
  • Objavljeno 16.06.2026 u 20:34
Gary Neville
Gary Neville Izvor: Screenshot / Autor: The Overlap
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Hrvatska i Engleska sutra od 22 sata u Dallasu igraju susret 1. kola skupine L Svjetskog prvenstva.

Engleska je favorit protiv Hrvatske, favorit za osvajanje skupine te jedan od prva tri favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva.

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Engleski navijači i mediji očekuju dug boravak njihove reprezentacije u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a reprezentacija bila je glavna tema podcasta The Overlap u kojem su bili Irac Roy Keane te bivši engleski reprezentativci Gary Neville i Ian Wright.

Keane ih je pitao bi li uzeli remi.

'Vjerojatno bih, ali ovisi kakav bi to remi bio, kako bismo igrali i kako bi reprezentacija izgledala', rekao je Wright, a onda mu je Neville upao u riječ:

@wearetheoverlap "They have to win the group!" 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Not everyone agrees on England’s group-stage outlook... 👀 #worldcup #england #worldcup2026 #sticktofootball #theoverlap ♬ original sound - The Overlap

'Bod bi bio dobro prihvaćen među stručnacima. Ne bismo sigurno skakali od sreće i ovisilo bi o tome kako bismo igrali, ali navijači sigurno ne bi bili sretni. Svakako mislim da bismo, zbog standarda koje je ova reprezentacija postavila, morali osvojiti prvo mjesto u skupini'.

'Zašto to misliš?', upitao ga je Wright što je malo naljutilo Nevillea:

'Iane, koji smo u svijetu, četvrti? Hrvatska je fantastična momčad i bilo bi jako kobno podcijeniti ih. Uostalom, pokazali su i protiv nas kakva su momčad, ali Engleska će biti na meti strašnih kritka ako ne osvoji prvo mjesto u skupini. Što se mene tiče, ja bih prihvatio drugo mjesto, ali bi u tom slučaju bilo krtika. To bi značilo da nismo dobili neke utakmice koje smo trebali', odgovorio je Neville. 

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