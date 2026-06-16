Engleska zvijezda nahvalila Modrića: 'Pričali su mi...'

uoči utakmice

Engleska zvijezda nahvalila Modrića: 'Pričali su mi...'

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 16.06.2026 19:57
  • Objavljeno 16.06.2026 u 19:57
Kobbie Mainoo
Kobbie Mainoo Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Engleska i Hrvatska sutra u 22 sata u Dallasu igraju susret 1. kola skupine L Svjetskog prvenstva.

Hrvatska će odmah na startu SP-a biti na velikom ispitu, a svi se pitaju može li 40-godišnji Luka Modrić sa suigračima dobiti bitku protiv jako dobrog engleskog veznog reda.

vezane vijesti

O Modriću je biranim riječima govorila 21-godišnja engleska zvijezda Kobbie Mainoo u razgovoru za engleski ITV.

'On mi je definitivno jedan od uzora. Dok je igrao u Tottenhamu i Realu bio je jedan od najboljih igrača na svijetu. Njegova tehnika i način na koji igra su nevjerojatni. Ludo je imati priliku igrati protiv njega', rekao je veznjak Manchester Uniteda i dodao:

'Casemiro mi je pričao o njemu, o svim njegovim kvalitetama. Pričao mi je i o hrvatskoj reprezentaciji općenito. Koliko su kvalitetni, koliko su dobri s loptom i koliko dobro se razumiju'.

Novinar ga je pitao što bi uzeo od Modrića da može.

'Završni pas, onaj ključni. Uvijek gleda prema naprijed, uvijek traži okomiti pas. I taj njegov okret, to je nevjerojatno. On im je ključan igrač. Ako ga uspijemo iskontrolirati, to će biti ključno', dodao je Mainoo.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
borba za europu

borba za europu

Dinamo saznao moguće suparnike u 2. pretkolu Lige prvaka: Ždrijeb skriva nekoliko opasnih mina
PRVO PRETKOLO

PRVO PRETKOLO

Hajduk nije imao sreće: Izvukao jednog od najtežih suparnika na startu Europske lige
sve im je rekao

sve im je rekao

Slaven Bilić upozorio Engleze uoči Hrvatske: 'Ovo je vaš najveći problem'

najpopularnije

Još vijesti