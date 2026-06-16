Engleska zvijezda nahvalila Modrića: 'Pričali su mi...'

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Engleska i Hrvatska sutra u 22 sata u Dallasu igraju susret 1. kola skupine L Svjetskog prvenstva.
Hrvatska će odmah na startu SP-a biti na velikom ispitu, a svi se pitaju može li 40-godišnji Luka Modrić sa suigračima dobiti bitku protiv jako dobrog engleskog veznog reda.
O Modriću je biranim riječima govorila 21-godišnja engleska zvijezda Kobbie Mainoo u razgovoru za engleski ITV.
'On mi je definitivno jedan od uzora. Dok je igrao u Tottenhamu i Realu bio je jedan od najboljih igrača na svijetu. Njegova tehnika i način na koji igra su nevjerojatni. Ludo je imati priliku igrati protiv njega', rekao je veznjak Manchester Uniteda i dodao:
'Casemiro mi je pričao o njemu, o svim njegovim kvalitetama. Pričao mi je i o hrvatskoj reprezentaciji općenito. Koliko su kvalitetni, koliko su dobri s loptom i koliko dobro se razumiju'.
Novinar ga je pitao što bi uzeo od Modrića da može.
'Završni pas, onaj ključni. Uvijek gleda prema naprijed, uvijek traži okomiti pas. I taj njegov okret, to je nevjerojatno. On im je ključan igrač. Ako ga uspijemo iskontrolirati, to će biti ključno', dodao je Mainoo.