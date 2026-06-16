Engleska zvijezda nahvalila Modrića: 'Pričali su mi...'

Hrvatska će odmah na startu SP-a biti na velikom ispitu, a svi se pitaju može li 40-godišnji Luka Modrić sa suigračima dobiti bitku protiv jako dobrog engleskog veznog reda.

O Modriću je biranim riječima govorila 21-godišnja engleska zvijezda Kobbie Mainoo u razgovoru za engleski ITV.

'On mi je definitivno jedan od uzora. Dok je igrao u Tottenhamu i Realu bio je jedan od najboljih igrača na svijetu. Njegova tehnika i način na koji igra su nevjerojatni. Ludo je imati priliku igrati protiv njega', rekao je veznjak Manchester Uniteda i dodao:

'Casemiro mi je pričao o njemu, o svim njegovim kvalitetama. Pričao mi je i o hrvatskoj reprezentaciji općenito. Koliko su kvalitetni, koliko su dobri s loptom i koliko dobro se razumiju'.