Legendarni Shearer odabrao idealni sastav Engleske za susret s Hrvatskom

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Legendarni Shearer odabrao idealni sastav Engleske za susret s Hrvatskom

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 16.06.2026 20:15
  • Objavljeno 16.06.2026 u 20:15
Alan Shearer
Alan Shearer Izvor: Screenshot / Autor: BBC
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Hrvatska i Engleska u srijedu u 22 sata u Dallasu igraju susret 1. kola skupine L Svjetskog prvenstva.

Navijači i jedne i druge reprezentacije pitaju se u kojem će sastavu igrati njihove reprezentacije i svi biraju svoju idealnu postavu.

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Tako je BBC zamolio legendarnog Alana Shearera da odabere svoju idealnu postavu za utakmicu protiv Hrvatske. Shearer je na gol stavio Jordana Pickforda, a u zadnju liniji, s desna na lijevo, Reecea Jamesa, Ezrija Konsu, Marca Guehija i Nica O'Reillyja.

U vezu je stavio Declana Ricea, Jordana Hendersona i Morgana Rogersa, na lijevo krilo Anthonyja Gordona, na desno Bukaya Saku i u špicu Harryja Kanea.

Alan Shearer

To je, manje-više, sastav koji engleski mediji i najavljuju, upitno je samo hoće li igrati Rogers ili Jude Bellingham te hoće li na desnom krilu biti Saka ili Noni Madueke.

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