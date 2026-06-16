Legendarni Shearer odabrao idealni sastav Engleske za susret s Hrvatskom

Navijači i jedne i druge reprezentacije pitaju se u kojem će sastavu igrati njihove reprezentacije i svi biraju svoju idealnu postavu.

Tako je BBC zamolio legendarnog Alana Shearera da odabere svoju idealnu postavu za utakmicu protiv Hrvatske. Shearer je na gol stavio Jordana Pickforda, a u zadnju liniji, s desna na lijevo, Reecea Jamesa, Ezrija Konsu, Marca Guehija i Nica O'Reillyja.

U vezu je stavio Declana Ricea, Jordana Hendersona i Morgana Rogersa, na lijevo krilo Anthonyja Gordona, na desno Bukaya Saku i u špicu Harryja Kanea.