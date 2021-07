Engleska slomila hrabru Dansku i izborila finale s Italijom, ali navijači diljem svijeta su bijesni i sprdaju se zbog 'penala' kojeg su vidjeli samo VAR i sudac

Nogometna reprezentacija Engleske prvi put u povijesti izborila je plasman u finale Europskog prvenstva nakon što je u polufinalnom ogledu na stadionu Wembley nakon produžetaka pobijedila Dansku sa 2:1

Englezima će to biti prvo finale na Europskim prvenstvima nakon što su 1968. bili treći, a 1996. zapeli u polufinalu, dok je Italija jedini naslov osvojila 1968. godine, a još dva puta izgubila u finalima (2000, 2012).

Domaćin je izjednačio u 39. minuti nakon što je Saka s krila ubacio loptu u kazneni prostor prema Sterlingu, no Kjaer je uklizao ispred njega i skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

Zanimljivo, Pickford je u 25. minuti utakmice oborio rekord legendarnog Gordona Banksa koji je 1966. godine povezao 720 minuta bez primljenog gola. Pickford je sakupio 721 minutu bez primljenog gola oborivši rekord, no četiri minute kasnije njegovu seriju je prekinuo napadač Sampdorije. Pickfordov rekord sada iznosi 725 minuta bez primljenog gola.

Domaćin je bolje ušao u susret, međutim poveli su gosti. U 30. minuti je Mikkel Damsgaard sjajno pogodio iz slobodnog udarca šokiravši Wembley. Bio je to prvi gol koji je 'Gordi Albion' primio na ovom prvenstvu.

Engleska je mogla do preokreta u 55. minuti, glavom je pucao Maguire, no Schmeichel je fantastično reagirao. U nastavku susreta domaćin je pritiskao, a Danci svoju priliku tražili iz kontri, no rezultat se nije mijenjao pa se ušlo u produžetke.

Ključni trenutak se dogodio u 102. minuti kada je nizozemski sudac Danny Makkelie pokazao na bijelu točku nakon što je Sterling srušen u kaznenom prostoru. Njegovu odluku potvrdila je i VAR soba, ali neutralni navijači diljem svijeta sprdaju se s tim penalom, a i Oko sokolovo Marijo Strahonja je u emisiji na HRT-u Europeo za tu odluku rekao: Ovo je neprihvatljivo i skandalozno!

Harry Kane je pucao s bijele točke, Schmeichel je obranio, no lopta se odbila do engleskog kapetana koji iz drugog pokušaja nije pogriješio.