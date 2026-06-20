Engleska protiv Hrvatske prekinula nevjerojatan niz koji je trajao od 2002. godine

Tri lava su protiv Vatrenih ostvarila prvu pobjedu na Mundijalu protiv reprezentacije iz top 15 FIFA-ine ljestvice još od 2002. godine.

Utakmica u Dallasu bila je veliki test za momčad Thomasa Tuchela. Hrvatska je u susret ušla kao jedan od najneugodnijih suparnika, s iskustvom velikih turnira i statusom momčadi koja je godinama navikla igrati protiv najjačih.

Posebno je zanimljivo da je ovo Engleskoj bila prva pobjeda na Svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije rangirane među 15 najboljih na FIFA-inoj ljestvici još od 2002. godine. Drugim riječima, Englezi su više od dva desetljeća čekali na ovakav trijumf protiv protivnika iz samog vrha svjetskog nogometa.

Redom su padali protiv Brazila, Portugala, Njemačke, Italije, Hrvatske, Francuske. Taj podatak dodatno objašnjava zašto je pobjeda protiv Hrvatske toliko važna za Tuchelovu momčad. Engleska je na velikim turnirima često pobjeđivala utakmice koje je morala pobijediti, ali joj se često zamjeralo da protiv najjačih suparnika ne uspijeva napraviti iskorak.

Za Tuchela je to idealan početak mandata na najvećoj sceni. Njegova Engleska odmah je pobijedila reprezentaciju koja je bila kobna u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018.