Elvis Scoria komentirao situaciju u Dinamu: Ovo je nedopustivo!

'Nisam ovo očekivao od Dinama, očekivao sam da Modri mogu do remija u Puli. Dinamo je potresen, vidi se da nije pravi, a to se već duže vremena vidi. Mislim da se previše jednostavno forsira jedan stil igre koji ne prolazi. Mislim da se treba malo to promijeniti. Ako nešto ne ide pet kola, treba se promijeniti', kazao je Scoria pa dodao:

'Nešto napraviti, jer ovaj sustav ne funkcionira. Nemaš adekvatnog desnog beka. Praktički si zadnja četiri kola primio sve golove preko desnog beka, a ništa nisi mijenjao. Tako da mi je Dinamo bio sklon samoubojstvu u zadnjih četiri-pet utakmica.'