Elvis Scoria komentirao situaciju u Dinamu: Ovo je nedopustivo!

Dinamo potresa velika rezultatska kriza, trener Mario Kovačević je u problemima nakon neočekivanog poraza od Istre, a ni stanje u svlačionici Modrih nije bajno
Situaciju u Dinamu je za SportKlub komentirao nekadašnji trener Rijeke i Slaven Belupa Elvis Scoria.
'Nisam ovo očekivao od Dinama, očekivao sam da Modri mogu do remija u Puli. Dinamo je potresen, vidi se da nije pravi, a to se već duže vremena vidi. Mislim da se previše jednostavno forsira jedan stil igre koji ne prolazi. Mislim da se treba malo to promijeniti. Ako nešto ne ide pet kola, treba se promijeniti', kazao je Scoria pa dodao:
'Nešto napraviti, jer ovaj sustav ne funkcionira. Nemaš adekvatnog desnog beka. Praktički si zadnja četiri kola primio sve golove preko desnog beka, a ništa nisi mijenjao. Tako da mi je Dinamo bio sklon samoubojstvu u zadnjih četiri-pet utakmica.'
Na pitanje o sve kritikama na račun trenera Marija Kovačevića, Scoria odgovara:
'Svatko odgovara za svoj rezultat, a u ovom trenutku rezultat nije adekvatan i to je to. Sve je to dosta jednostavno. Kad vodiš Dinamo, znaš da je uvijek prisutan pritisak jer imaš najbolju ekipu u državi i jasno je da moraš pobjeđivati', kaže Scoria i nastavlja:
'Nije realno za Dinamo da ima četiri poraza u ovom trenutku prvenstva, to jednostavno nije realno. Po meni je najveći problem taj što se ljudi koji su planirali sezonu i slagali momčad nisu smjeli dovesti u situaciju da nemaju zamjenu za desnog beka. Kad se ozlijedio Moris Valinčić, vidi se da nemaju adekvatna rješenja. Apsolutno kažem – klub kao klub nije smio dozvoliti tako nešto.'