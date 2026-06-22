Egipat preokretom stigao do povijesne pobjede na Svjetskom prvenstvu i na korak je od nokaut-faze

Novi Zeland poveo je u prvom poluvremenu, ali Egipćani su u nastavku okrenuli utakmicu i potpuno preuzeli kontrolu. Preokret su donijeli Ziko, Mohamed Salah i Mahmoud Trézéguet, čiji su golovi odveli Egipat do velikih 3:1.

Tom pobjedom Egipat je skočio na prvo mjesto skupine G s četiri boda. Iza njega su Iran i Belgija, dok je Novi Zeland ostao posljednji.

Za Egipat je ovo pobjeda koja ima posebnu težinu. Ne samo zbog poretka u skupini i velikog koraka prema nokaut-fazi, nego zato što je riječ o premijernoj pobjedi na Svjetskim prvenstvima. Nakon godina čekanja i propuštenih prilika, Egipat je konačno dobio svoju večer na najvećoj nogometnoj pozornici.