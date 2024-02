Dva Hrvata u francuskim redovima prijete 'barakudama': Ako smo dobili Mađare...

'Što se polufinala tiče, Hrvatska je uz Italiju momčad koja nama najmanje odgovara. To su dvije reprezentacije s kojima Francuska nije uspjela doći ne samo do povoljnog rezultata, nego ni blizu. Hrvatska ima velik broj igrača, puno ‘oružja’ i teško je onda obratiti pozornost na sve. Centri će uvijek donijeti desetak igrača više, imaju vratara koji je trenutačno najbolji na svijetu i vanjsku liniju koja je vrhunska, jednako desno, kao i lijevo. Žuvela dobiva na zrelosti, Vukičević ima dimenziju više promjenom strane, Burić je ‘X-faktor’ i na sve dolazi Loren koji vodi igru i kojeg je načelno nemoguće zaustaviti. Protiv takve Hrvatske je teško igrati, ali to ne znači da se mi ne nadamo i da nećemo probati', zaključio je pomoćni trener francuske reprezentacije Vjekoslav Kobešćak.