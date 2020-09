Došao je u Dinamo kao veliko pojačanje, predviđali su da će biti novi Dani Olmo, ali na kraju je otišao preko noći, bez ikakvog traga

Dinamo je odlučio da neće otkupiti ugovor Matiasa Godoya pa se mladi talent vraća u Argentinu gdje će na novu posudbu

Matias Godoy više nije igrač Dinama. 18-godišnji Argentinac je stigao na zimu kao veliko pojačanje kojem se predviđala velika karijera. Trebao je biti novi Dani Olmo, ali na kraju je otišao bez da je ostavio ikakav trag u Zagrebu.

Dinamo ga je posudio od Atletico Rafaelea za 300.000 eura uz pravo otkupa za milijun i pol eura.Za njega su se tada interesirali, Inter Milan, Milan, Chelsea i Inter iz Miamija čiji je vlasnik David Beckham, ali Godoy je odabrao Dinamo.

'Željeli su me i neki klubovi iz Argentine, kao i Inter Miami u vlasništvu Davida Beckhama. To mi je laskalo, ali zastupnici su mi rekli da ima šanse da dođem da Dinamo i nakon kratkog razmišljanja sam odlučio doći u Dinamo. Mislim da je to najbolje za moj nogometni i privatni život. Mislim da mi je to bila najbolja odluka u životu', govorio je na predstavljanju Godoy koji je priznao da će mu trebati neko vrijeme da se privikne na novu sredinu: