Dopredsjednik Dinama: 'Jedna sezona ne smije određivati budućnost velikoga kluba kao što smo mi'

Čim će novi Statut biti potvrđen u gradskom uredu, Dinamov predsjednik Velimir Zajec raspisat će izbore na kojima se, kako je najavio, neće kandidirati. Prema novom Statutu, ujedinit će se funkcija predsjednika kluba i predsjednika Uprave, a to bi trebao biti Zvonimir Boban.

'Ovakva borba ne smije voditi tome da postoji samo jedna lista, mi pozivamo da bude što više lista. Neka demokracija odradi svoje. Boban je legenda i igrača koji su ostavili trag na Maksimiru, ali dio programa Dinamovog proljeća nije pozivanje samo Bobana, već i ostalih legendi da se vrate u klub. Povratak Bobana je bio velika želja dinamovaca, drago mi je da se to realiziralo, donio je svoju karizmu, iskustvo, znanje. U svakodnevnom poslu je dinamičan, aktivan i vrlo suradljiv te korektan', rekao je Šušnjara u Dnevniku Nove TV.

Komentirao je i dobar početak nove sezone sasvim novog Dinama.

'Iznimna podrška i zahvala stožeru i igračima na prve tri utakmice. Bio je veliki reset, iznjedrili smo tri pobjede, to nam daje samopouzdanja da će plavi brod krenuti s još više uspjeha u budućnosti. Borba je trajala 15 godina, jedna sezona ne smije određivati budućnost velikog kluba kao što je Dinamo. Ovo su procesi, rast kluba na svim poljima, ali ovo je jedan proces za koji vjerujemo da će završiti uspješno', zaključio je.