'Dominirao je, to mu je najbolje poluvrijeme': Talijani hvale Baturinu

Eurosport je Baturini dodijelio 6,5 i u opisu naglasio da je ‘u prvom poluvremenu dominirao’, izdvojivši upravo asistenciju za Kempfov pogodak, ali i ‘mnogo zanimljivih poteza’. Dodali su i da je kasnije malo pao u ritmu, no zaključak je jasan: ‘predstava je bila itekako prisutna’.

Sky Sport: Među najboljima Coma, ocjena 6,5

Sky Sport je također Baturinu ocijenio sa 6,5, a u uvodu svojih ‘pagella’ napisao je da su u momčadi Césca Fàbregasa najbolji bili Nico Paz, Ramon, Baturina i Da Cunha.

Tuttomercatoweb mu je dao 6,5 i napisao da je ‘izvezao asistenciju u milimetar’ za Kempfov gol. Posebno su istaknuli da je bio ‘potpuno u utakmici’ i da mu je to ‘vjerojatno najbolja predstava’ otkad je stigao u Como.

Goal Italia ga je ocijenio sa 6,5, uz zaključak da je Baturina potvrdio dobar trenutak forme i ostavio najkonkretniji trag upravo asistencijom, a Virgilio piše o savršenom centaršutu hrvatskog veznjaka.