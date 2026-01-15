PORAZ COMA

'Dominirao je, to mu je najbolje poluvrijeme': Talijani hvale Baturinu

A.H.

15.01.2026 u 23:54

Martin Baturina
Martin Baturina Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI/EPA
Bionic
Reading

Martin Baturina bio je među najboljima Coma u utakmici protiv Milana (1:3). Hrvatski veznjak upisao je asistenciju kod gola Marca Olivera Kempfa, a talijanski mediji bili su gotovo jednoglasni: Baturina je dobio ocjenu 6,5.

Eurosport je Baturini dodijelio 6,5 i u opisu naglasio da je ‘u prvom poluvremenu dominirao’, izdvojivši upravo asistenciju za Kempfov pogodak, ali i ‘mnogo zanimljivih poteza’. Dodali su i da je kasnije malo pao u ritmu, no zaključak je jasan: ‘predstava je bila itekako prisutna’.

Sky Sport: Među najboljima Coma, ocjena 6,5

Sky Sport je također Baturinu ocijenio sa 6,5, a u uvodu svojih ‘pagella’ napisao je da su u momčadi Césca Fàbregasa najbolji bili Nico Paz, Ramon, Baturina i Da Cunha.

Tuttomercatoweb mu je dao 6,5 i napisao da je ‘izvezao asistenciju u milimetar’ za Kempfov gol. Posebno su istaknuli da je bio ‘potpuno u utakmici’ i da mu je to ‘vjerojatno najbolja predstava’ otkad je stigao u Como.

Goal Italia ga je ocijenio sa 6,5, uz zaključak da je Baturina potvrdio dobar trenutak forme i ostavio najkonkretniji trag upravo asistencijom, a Virgilio piše o savršenom centaršutu hrvatskog veznjaka.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
talijani o luki

talijani o luki

Evo što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon velike pobjede Milana
ep u vaterpolu

ep u vaterpolu

Hrvatska i nakon poraza od Grčke ima odlične šanse za polufinale: Evo što se mora dogoditi
ZANIMLJIVO

ZANIMLJIVO

Turci: Dinamo sprema senzacionalnu razmjenu igrača

najpopularnije

Još vijesti