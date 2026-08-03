Đoković predložio revolucionarnu promjenu tenisa: Evo što bi promijenio

U razgovoru s influencerom Nickom Coutracosom srpski tenisač odgovorio je na pitanje koje bi 'kontroverzno' mišljenje o tenisu branio bez zadrške. Kao rješenje za bržu i atraktivniju igru predložio je izmjenu formata setova.

Prema njegovoj ideji, setovi se više ne bi igrali do šest osvojenih gemova, nego do četiri. Uz to, otvoren je i za ukidanje pravila prednosti nakon izjednačenja na 40:40, čime bi se dodatno ubrzao ritam mečeva.

'Mislim da tenisu treba novi sustav bodovanja. Ne bi se trebao igrati set do šest osvojenih gemova. Smatram da set treba trajati do četiri osvojena gema, uz potencijalno ukidanje prednosti na 40:40. Igralo bi se dok netko ne osvoji tri tako skraćena seta. Na taj način mečevi ne bi trajali više od dva sata, što je po mojem mišljenju najbolje za sve', rekao je Đoković.

Po njegovu mišljenju, takav bi format učinio tenis dinamičnijim i prilagođenijim današnjoj publici, a istodobno bi zadržao natjecateljski karakter sporta.