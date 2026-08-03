NJEGOVO MIŠLJENJE

Đoković predložio revolucionarnu promjenu tenisa: Evo što bi promijenio

N.M.

03.08.2026 u 18:29

Novak Đoković
Novak Đoković Izvor: EPA / Autor: TOLGA AKMEN
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Novak Đoković smatra da je vrijeme za veliku promjenu u tenisu i predlaže novi sustav bodovanja kojim bi se znatno skratilo trajanje mečeva.

U razgovoru s influencerom Nickom Coutracosom srpski tenisač odgovorio je na pitanje koje bi 'kontroverzno' mišljenje o tenisu branio bez zadrške. Kao rješenje za bržu i atraktivniju igru predložio je izmjenu formata setova.

Prema njegovoj ideji, setovi se više ne bi igrali do šest osvojenih gemova, nego do četiri. Uz to, otvoren je i za ukidanje pravila prednosti nakon izjednačenja na 40:40, čime bi se dodatno ubrzao ritam mečeva.

'Mislim da tenisu treba novi sustav bodovanja. Ne bi se trebao igrati set do šest osvojenih gemova. Smatram da set treba trajati do četiri osvojena gema, uz potencijalno ukidanje prednosti na 40:40. Igralo bi se dok netko ne osvoji tri tako skraćena seta. Na taj način mečevi ne bi trajali više od dva sata, što je po mojem mišljenju najbolje za sve', rekao je Đoković.

Po njegovu mišljenju, takav bi format učinio tenis dinamičnijim i prilagođenijim današnjoj publici, a istodobno bi zadržao natjecateljski karakter sporta.

vezane vijesti

tportal Prediktor Prognoziraj rezultate SHNL-a i osvoji nagrade Besplatno i traje minutu · prognoze se mogu mijenjati do prvog zvižduka Zaigraj prediktor.tportal.hr
Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POZNATO IME

POZNATO IME

Sopić doveo novo pojačanje pred Dinamo: Stigao igrač koji je ovo ljeto napustio Hajduk
NEMA MILOSTI

NEMA MILOSTI

Bayern povukao brutalan potez; četvoricu igrača preko noći 'izbrisao' iz momčadi
KAKO JE OVO MOGUĆE?

KAKO JE OVO MOGUĆE?

Nevjerojatna greška UEFA-e: Hajduk u ždrijebu spojili s krivim klubom

najpopularnije

Još vijesti