KLUB TRAŽI 14 MILIJUNA EURA

Dječak od 15 godina zaludio nogometni svijet; Liverpool, Chelsea i PSG krenuli u 'lov'

S.Š.

12.09.2025 u 07:42

Liverpool vs. Chelsea
Liverpool vs. Chelsea Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Bionic
Reading

Engleski velikani Liverpool i Chelsea, te francuski prvak PSG među klubovima su koji su pokazali veliki interes za 15-godišnje ekvadorsko čudo Deinnera Ordoneza.

Mladi stoper smatra se velikim talentom južnoameričkog nogometa, a njegove izvedbe privukle su pozornost skauta brojnih europskih klubova.

Prema pisanju engleskih medija veliki interes za njegove usluge pokazali su Liverpool, Chelsea, PSG, Bayer Leverkusen, te nekoliko španjolskih klubova.

Ordonez, koji je član Independiente del Vallea, impresionirao je igrajući na južnoameričkom prvenstvu do 20 godina ranije ove godine, gdje je bio najmlađi igrač koji je nastupio.

Rođen je 2009. godine, a engleski klubovi ga ne bi mogli potpisati do njegovog 18. rođendana, što bi bilo u listopadu 2027. Međutim, postoji mogućnost potpisao predugovora.

Engleski mediji navode kako Independiente već sada traži oko 14 milijuna eura.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Hajduku se vraća velika zvijezda za okršaj u Varaždinu
NESTVARNO

NESTVARNO

Mirko Alilović je postavio rekord koji će teško ikada biti oboren
VELIKO POJAČANJE

VELIKO POJAČANJE

Evo kad bi Bennacer trebao debitirati za Dinamo

najpopularnije

Još vijesti