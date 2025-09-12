Dječak od 15 godina zaludio nogometni svijet; Liverpool, Chelsea i PSG krenuli u 'lov'

Mladi stoper smatra se velikim talentom južnoameričkog nogometa, a njegove izvedbe privukle su pozornost skauta brojnih europskih klubova.

Prema pisanju engleskih medija veliki interes za njegove usluge pokazali su Liverpool, Chelsea, PSG, Bayer Leverkusen, te nekoliko španjolskih klubova.

Ordonez, koji je član Independiente del Vallea, impresionirao je igrajući na južnoameričkom prvenstvu do 20 godina ranije ove godine, gdje je bio najmlađi igrač koji je nastupio.

Rođen je 2009. godine, a engleski klubovi ga ne bi mogli potpisati do njegovog 18. rođendana, što bi bilo u listopadu 2027. Međutim, postoji mogućnost potpisao predugovora.

Engleski mediji navode kako Independiente već sada traži oko 14 milijuna eura.