Dinamu nije trebao, pa ga prodao za sitniš, a on sada zabija u portugalskoj ligi

Bivši igrač zagrebačkog Dinama, Gorice i Hajduka postigao je vodeći pogodak na utakmici u 25. minuti.

Bila je to brza akcija domaćina, Brazilac Andre Luiz je povukao, gurnuo loptu na desnu stranu do sunarodnjaka Claytona koji je ubacio pred vrata gdje se našao Špikić postigavši svoj drugi gol ove sezone.

U 42. minuti među strijelce se upisao i Andre Luiz, a konačnih 3:0 postavio je Clayton u 73. minuti na Luizovu asistenciju koji je tako sudjelovao kod sva tri domaća gola.

Oba sastava su zaključila utakmicu s igračem manje. Kod domaćina u 89. minuti je drugi žuti neoprezno zaradio Clayton, dok je u drugoj minuti sudačke nadoknade na suprotnoj strani 'pocrvenio' Bryan Medina.

Rio Ave se nalazi na 12. mjestu s osam bodova dok je Tondela na 17. poziciji s pet bodova. Vodi Porto sa 21 bodom i susretom manje.