Dinamo na paklenom gostovanju, a Hajduk igra derbi začelja; evo gdje možete gledati obje utakmice

U subotu su na rasporedu dvije utakmice sedmog kola Hrvatski Telekom Prve lige, a u akciju će i naši najpopularniji klubovi - Dinamo i Hajduk

'Pozitivno je to što smo se tijekom pauze osvježili, a odigrali smo i jednu prijateljsku utakmicu. Oni su u zadnje vrijeme pokazali da su jako dobra momčad koja ima jako dobrog trenera. S Jakirom se znam od njegovog vremena u Klagenfurtu dok je on još igrao, a ja sam već trenirao. Želim mu sve najbolje u karijeri, ali tek poslije naše utakmice. Igrati ćemo pred punim tribinama i očekujemo dobru utakmicu.'

Hajduk – Rudeš (19.00, Arenasport 3, MAXtv)

Na Poljudu je rijetko dosadno, no posljednjih tjedana situacije u Hajduku mijenjale su se filmskom brzinom. Nakon katastrofalnog ulaska u sezonu i šest prvenstvenih utakmica bez pobjede očekivalo se da će novi predsjednik Huljaj smijeniti trenera Kopića, ali ga je unatoč dogovoru s Tudorom odlučio zadržati u klubu. Huljaj je svoju odluku odlučio obrazložiti nasamo igračima, a dok je on to činio trener Kopić se susreo sa Štimcem koji je za veći dio Hajdukovog navijačkog puka koji vlada klubom neprijatelj. Susret je netko slikao i proslijedio je slike Huljaju, a on je nakon toga iznenada promijenio svoju odluku o podršci Kopiću.