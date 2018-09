Stranci 'haraju' hrvatskim prvenstvom; Argentinac presudio Interu, a Hajduk gurnuo bliže samom dnu

U prvoj utakmici sedmog kola Hrvatski Telekom Prve lige u Zaprešiću je Istra 1961 svladala Inter 2:1

Puljani su stigli do prve pobjede u prvenstvu, a junak je bio 21-godišnji argentinski nogometaš Ramon Mierez koji je do oba pogotka došao zahvaljujući svojoj upornosti. No idemo redom...