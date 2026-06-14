Jedna reprezentacija već nakon prve utakmice ima 99.6 posto šansi za prolazak skupine

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Njemačka je Svjetsko prvenstvo otvorila pobjedom koja ne donosi samo tri boda, nego gotovo savršen start prema nokaut fazi. U prvom kolu skupine E razbila je Curaçao 7:1 i već nakon prve utakmice stvorila razliku koja joj, prema statističkim projekcijama, praktički širom otvara vrata nastavka turnira.
Nijemci su protiv debitanta opravdali status velikog favorita, rano preuzeli kontrolu i do kraja potpuno napunili suparničku mrežu. Osim uvjerljive pobjede, posebno je važna i gol-razlika: Plus šest nakon samo jednog kola.
Upravo zbog toga Njemačka je sada u iznimno povoljnoj poziciji.
Njemačka gotovo sigurna za nokaut fazu
Prema projekcijama objavljenima na X-u, Njemačka nakon pobjede 7:1 i gol-razlike plus šest ima čak 99.6 posto šansi za prolazak skupine.
To je golem korak za reprezentaciju koja je na posljednja dva Svjetska prvenstva doživjela velika razočaranja. Njemačka je 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru ispala već u grupnoj fazi, pa bi prolazak skupine na ovom turniru bio njezin prvi nakon 2014. godine, kada je otišla do kraja i osvojila naslov svjetskog prvaka.
Zato ova pobjeda ima dodatnu težinu. Nije riječ samo o rutinskom slavlju protiv autsajdera, nego o rezultatu koji je Njemačkoj već na startu turnira gotovo potpuno izbrisao strah od novog ranog ispadanja.
Tri boda su važna, ali gol-razlika plus šest mogla bi biti presudna ako se skupina zakomplicira. Nijemci su si već nakon prve utakmice otvorili prostor za mirniji nastavak natjecanja.
Curaçao odmah u teškoj situaciji
S druge strane, Curaçao je nakon debija na Svjetskom prvenstvu ostao u vrlo teškoj poziciji. Poraz 7:1 ne znači samo nula bodova, nego i gol-razliku minus šest, koja bi se mogla pokazati ogromnim problemom u borbi za prolazak.
Prema istim projekcijama, šanse Curaçaa za prolazak skupine pale su ispod 10 posto. Posebno je problematično to što će im, zbog visokog poraza na startu, za prolazak vrlo vjerojatno trebati više od tri boda.
U praksi to znači da Curaçao teško može računati na scenarij u kojem jedna pobjeda bude dovoljna za nokaut fazu. Nakon ovakvog poraza, reprezentaciji debitantu najvjerojatnije će trebati barem četiri boda, a možda i povoljan rasplet ostalih utakmica.
Njemačka je, dakle, već nakon prvog kola napravila ogroman korak prema prolasku, dok je Curaçao gotovo odmah ostao bez prostora za pogrešku.
Za Nijemce je ovo bio start kakav su morali imati. Nakon dva uzastopna razočaranja u grupnoj fazi, prva utakmica donijela im je pobjedu, rekordne brojke i osjećaj da je najopasniji dio posla već gotovo odrađen.