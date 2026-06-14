Jedna reprezentacija već nakon prve utakmice ima 99.6 posto šansi za prolazak skupine

Nijemci su protiv debitanta opravdali status velikog favorita, rano preuzeli kontrolu i do kraja potpuno napunili suparničku mrežu. Osim uvjerljive pobjede, posebno je važna i gol-razlika: Plus šest nakon samo jednog kola.

Upravo zbog toga Njemačka je sada u iznimno povoljnoj poziciji.

Njemačka gotovo sigurna za nokaut fazu

Prema projekcijama objavljenima na X-u, Njemačka nakon pobjede 7:1 i gol-razlike plus šest ima čak 99.6 posto šansi za prolazak skupine.

To je golem korak za reprezentaciju koja je na posljednja dva Svjetska prvenstva doživjela velika razočaranja. Njemačka je 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru ispala već u grupnoj fazi, pa bi prolazak skupine na ovom turniru bio njezin prvi nakon 2014. godine, kada je otišla do kraja i osvojila naslov svjetskog prvaka.

Zato ova pobjeda ima dodatnu težinu. Nije riječ samo o rutinskom slavlju protiv autsajdera, nego o rezultatu koji je Njemačkoj već na startu turnira gotovo potpuno izbrisao strah od novog ranog ispadanja.

Tri boda su važna, ali gol-razlika plus šest mogla bi biti presudna ako se skupina zakomplicira. Nijemci su si već nakon prve utakmice otvorili prostor za mirniji nastavak natjecanja.