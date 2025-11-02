Dinamo ga je odbio, a sad preuzima Zvezdu za rekordnu plaću

Milojević je na klupi srpskog prvaka od 2023. godine i potpisao je dvije dvostruke krune nakon što je Zvezdu vodio i od 2017. do 2019.

No, on iz kluba odlazi, a trebao bi ga naslijediti Albert Riera. Španjolac, kojemu je menadžer Andy Bara, s Celjem radi fantastične stvari, a ovog ljeta bio je u kombinacijama za trenera Dinama iako ga je zagrebački klub vrlo brzo prekrižio.

Riera je ove sezone preuzeo Celje s kojim će, kako stvari stoje, rutinski osvojiti naslov prvaka Slovenije, a dobro gura i u Konferencijskoj ligi. Riera je 2023. osvojio dvostruku krunu s Olimpijom, onda vodio Celje pa Bordeaux da bi prošle godine ponovno došao u Celje nakon što se Bordeaux ugasio.

Kako pišu srpski mediji, Riera je pristao na ponudu Zvezde i trebao bi zarađivati rekornih milijun eura po sezoni te još 600.000 eura kroz eventualne bonuse. Španjolac bi u Beograd trebao stići sljedećeg ljeta.