Ante Budimir morao ulaziti kao 'džoker s klupe', pa je odmah i zabio za prolazak Osasune

Budimir je ušao u igru u 105. minuti, a dvije minute prije kraja produžetka zabio je za 4:2. Bio je to njegov šesti gol ove sezone.

Za Osasunu su strijelci bili i Raul Garcia (45+1, 95), te Asier Osambela (111). Za Huescu su golove zabili Daniel Luna (35) i Iker Kortajarena (105+1).

Već ranije su plasman u osminu finala izborili Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad, Valencia.