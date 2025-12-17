KUP KRALJA

Ante Budimir morao ulaziti kao 'džoker s klupe', pa je odmah i zabio za prolazak Osasune

S.Š. / Hina

17.12.2025 u 22:15

Ante Budimir
Ante Budimir Izvor: EPA / Autor: INAKI PORTO
Nogometaši Osasune izborili su plasmna u osminu finala španjolskog Kupa kralja nakon što su na gostovanju nakon produžetaka pobijedili drugoligaša Huescu sa 4:2, a posljednji gol za goste zabio je hrvatski reprezentativac Ante Budimir.

Budimir je ušao u igru u 105. minuti, a dvije minute prije kraja produžetka zabio je za 4:2. Bio je to njegov šesti gol ove sezone.

Za Osasunu su strijelci bili i Raul Garcia (45+1, 95), te Asier Osambela (111). Za Huescu su golove zabili Daniel Luna (35) i Iker Kortajarena (105+1).

Već ranije su plasman u osminu finala izborili Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad, Valencia.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

