Real u dramatičnoj završnici izbacio trećeligaša

S.Š.

17.12.2025 u 22:58

Real na utakmici protiv Talavere
Real na utakmici protiv Talavere Izvor: EPA / Autor: MANU REINO
Puno teže nego se oečkivalo, Real je u 16-ini finala Kupa kralja pbijedio trećeligaša Talaveru

Golove za Kraljevski klub zabili su Kylian Mbappe (41 - 11metara, 88) i Maneul Ferrando (45+1-ag), dok su za domaćine strijelci bili Nahuel Arroyo (80) i Gonzalo Di Renzo (90). U posljednjim trenucima susreta domaćin je imao sjajnu priliku za 3:3, ali je Andrij Lunin vrhunski obranio udarac Di Renza.

Real ćeu smini finala igrati protiv Cultural Leonese, koji je ove srijede izbacio Levante. Inače, riječ je o klubu u kojem igra i mladi hrvatski reprezentativac Matia Barzić Gutierrez.

U ranije odigranom susretu plasman u osminu finala je izborila i Osasuna nakon što je na gostovanju nakon produžetaka pobijedila drugoligaša Huescu sa 4:2.

Posljednji gol za goste zabio je Ante Budimir. Hrvatski reprezentativac je ušao u igru u 105. minuti, a dvije minute prije kraja produžetka zabio je za 4:2. Bio je to njegov šesti gol ove sezone.

Za Osasunu su strijelci bili i Raul Garcia (45+1, 95), te Asier Osambela (111), dok su za Huescu golove zabili Daniel Luna (35) i Iker Kortajarena (105+1).

Već ranije su plasman u osminu finala izborili Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad, Valencia...

